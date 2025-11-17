Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Ηράκλειο

17/11/2025
O Όμιλος NAFTOGAZ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων Φυσικού Αερίου για τον χειμώνα 2025–2026

17/11/2025
Τραμπ: Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο

17/11/2025

Νεκρός διευθυντής σχολείου σε νέο πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

17/11/2025
Πρωτοσέλιδο 17-11-2025

17/11/2025

16/11/2025
Η εικόνα της 6ης αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΛ

16/11/2025
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Ηράκλειο

by anatolh kim
17/11/2025
in Ηράκλειο, Κρήτη
Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη με θύμα έναν άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι το πρωί της Δευτέρας στον επαρχιακό δρόμο από τα Πεζά προς το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στην διακλάδωση που οδηγεί στο χωριό Αστρίτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα ν’ ανασυρθεί ένας άνδρας νεκρός και δύο ακόμα άτομα να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες, ενώ η τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
www.real.gr

