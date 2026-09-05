Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο το πρόγραμμα παρεμβάσεων στην αγροτική οδοποιία στις Κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου, με εργασίες που αναπτύσσονται σε διαφορετικά σημεία και στόχο τη σταδιακή κάλυψη του συνόλου των περιοχών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με δύο παράλληλους τρόπους. Από τη μία πλευρά, ο Δήμος παρεμβαίνει με τα δικά του μηχανήματα και το διαθέσιμο προσωπικό και, από την άλλη, αξιοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες μέσω συμβάσεων και αναθέσεων. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα διαθέσιμα δημοτικά μηχανήματα και το προσωπικό δεν επαρκούν για την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε όλες τις περιοχές. Έτσι, οι εξωτερικοί συνεργάτες λειτουργούν υποστηρικτικά, επιτρέποντας την παράλληλη ανάπτυξη περισσότερων συνεργείων και την ταχύτερη κάλυψη των αναγκών.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με τους προέδρους των Κοινοτήτων και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων, τη διάστρωση υλικού και γενικότερα την αποκατάσταση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα.

Οι εργασίες στην περιοχή του Καθαρού Κριτσάς και του Καθαρού Κρούστα έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά, ενώ σε αρκετά σημεία πραγματοποιούνται χωματουργικές παρεμβάσεις και διαστρώσεις υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δρόμου.

Παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει και στην περιοχή του Νικηθιανού, καθώς και στα Μέσα Λακώνια, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται σε άλλες περιοχές. Εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε Λούμα και Σέλες, ενώ ακολουθούν τα Έξω Λακώνια και στη συνέχεια ο Σκινιάς, ο Βρουχάς και η Ελούντα.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εργασίες οδοποιίας στην Κριτσά, οι οποίες παρουσίασαν προσωρινή καθυστέρηση λόγω βλάβης μηχανήματος, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την άμεση επανέναρξή τους. Στη συνέχεια, ο προγραμματισμός επεκτείνεται προς το Καλό Χωριό, τα Ζένια, τους Ποτάμους και το Βραχάσι.

Στόχος είναι από το πρόγραμμα να καλυφθεί το σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου, με τις παρεμβάσεις να προχωρούν σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των συνεργείων.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές παρεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους, μεταξύ αυτών και σε δρόμους που οδηγούν σε εκκλησίες και μοναστήρια και χρησιμοποιούνται τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες. Οι εργασίες αυτές δεν περιορίζονται σε μικρής έκτασης παρεμβάσεις, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αφορούν ουσιαστικές και εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων συμβάσεων και αναθέσεων προς εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας να αναπτυχθεί πλήρως.