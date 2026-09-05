Είναι όμορφη η Κρήτη μας από το διάστημα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) πέρασε ξανά από πάνω από το νησί μας και οι αστροναύτες τράβηξαν μία πολύ όμορφη φωτογραφία. Διακρίνονται επίσης νησιά των Κυκλάδων και πιο ανατολικά η Κάσος και η Κάρπαθος.

Εντυπωσιακό στοιχείο της φωτογραφίας είναι η «χρυσή» αντανάκλαση του ηλιακού φωτός στη θάλασσα (sunglint). Όταν ο Ήλιος βρίσκεται στην κατάλληλη γωνία σε σχέση με το διαστημικό σκάφος και την επιφάνεια της θάλασσας, το νερό λειτουργεί περίπου σαν καθρέφτης και δημιουργεί αυτή τη χρυσαφένια λάμψη.

Διακρίνουμε ακόμα έντονες σκιές στο νότιο πέλαγος της Κρήτης. Ονομάζονται «σκιές ανέμου» (wind shadows) και τις έχουν δημιουργήσει οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι (τα μελτέμια). Οι άνεμοι συναντούν τους μεγάλους ορεινούς όγκους της Κρήτης και λειτουργούν σαν τεράστιο φυσικό εμπόδιο που μπλοκάρει, επιβραδύνει και ανακατευθύνει τη ροή του αέρα, δημιουργώντας στη νότια πλευρά του τις χαρακτηριστικές «σκιές ανέμου».

Ο ISS κινείται γύρω από τη Γη σε ύψος περίπου 370/460 χιλιομέτρων και ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 17.500 μίλια/ώρα.

ΛΕΩΝ.Κ.