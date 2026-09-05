Η πλουμέρια (Plumeria) είναι ένα εντυπωσιακό τροπικό καλλωπιστικό δέντρο, γνωστό κυρίως για τα έντονα αρωματικά άνθη του, που εμφανίζονται σε μπουκέτα από τα μέσα του καλοκαιριού έως το φθινόπωρο. Μία ξεχωριστή πλουμέρια στον Άγιο Νικόλαο είναι αυτή που βλέπουμε στο δρόμο πάνω από τη Μαρίνα (οδός Σφακιανάκη).

Η πλουμέρια αγαπά τον ήλιο και τη ζέστη και, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, αναπτύσσεται γρήγορα και προσφέρει πλούσια σκιά. Τα άνθη της είναι συνήθως λευκά με κίτρινο στο κέντρο, υπάρχουν όμως ποικιλίες σε ροζ, κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Θεωρούνται σύμβολο αγάπης, φιλοξενίας και θετικής διάθεσης.

Ιδιαίτερα γνωστή είναι στη Χαβάη, όπου τα άνθη της χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές γιρλάντες lei. Υπάρχει επίσης η παράδοση σύμφωνα με την οποία ένα άνθος πάνω από το αριστερό αυτί δηλώνει ότι η γυναίκα βρίσκεται σε σχέση, ενώ πάνω από το δεξί ότι είναι ελεύθερη.

ΛΕΩΝ.Κ.