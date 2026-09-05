Μια φωτογραφία της εισόδου του τούνελ Βραχασίου, από την πλευρά του Ηρακλείου, μου θύμισε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 11 χρόνια. Επέστρεφα από το Ηράκλειο και στο σημείο αυτό με σταμάτησε η Τροχαία γιατί έτρεχα με 65 χιλιόμετρα την ώρα, αντί των… 40 (!), που έλεγε μια πινακίδα, που κάποιοι… σοφοί είχαν τοποθετήσει.

Διαβάστε πως περιέγραψε ο εργολάβος Δημοσίων Έργων Κώστας Μανιδάκης την απόφαση να τοποθετηθεί η περιβόητη πινακίδα με όριο ταχύτητας τα 40 χιλιόμετρα, πριν τη σήραγγα του Βραχασίου:

«Χρόνια πριν, όταν τοποθετούσαμε τις πινακίδες στο τμήμα Ρέθυμνο – Άγιος Νικόλαος, φτάσαμε στη σήραγγα του Βραχασίου μαζί με τον τότε επιβλέποντα μηχανικό. Από τη στιγμή που δεν είχαμε καμία επίσημη οδηγία από την υπηρεσία, για τα όρια ταχύτητας, προβληματιστήκαμε για το ύψος της ταχύτητας που θα έπρεπε να τοποθετήσουμε, αν θα έπρεπε να είναι 60 ή 70 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ πρότεινα το όριο ταχύτητας να είναι στα 60 χλμ. Ο αντίλογος ήλθε από τον επιβλέποντα: «Βάλε 40 χλμ. για να ‘χουμε το κεφάλι μας ήσυχο». Έτσι μπήκε η πινακίδα που μας ταλαιπωρεί όλους. Εκεί τοποθετήθηκε και η κάμερα της Τροχαίας και μας βεβαιώνουν πρόστιμα», κατέληξε.

Το τούνελ του Βραχασίου αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο ανάλογο έργο στην Ελλάδα, σε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε τεχνογνωσία, αλλά και σχετική εμπειρία από τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες. Έχει μήκος 285 μέτρα και κατασκευάστηκε τα έτη 1971-1973, με τις μεθόδους της εποχής. Μέχρι το 1974 η διαδρομή από και προς Ηράκλειο ήταν μέσω Βραχασίου με τις πολλές στροφές. Με το τούνελ η διαδρομή μειώθηκε, από μιάμιση ώρα, σε μόλις μία ώρα. Με τη νέα χάραξη ΒΟΑΚ το τούνελ αυτό καταργείται. Θα χρησιμοποιούμε τα νέα διπλά και μεγαλύτερα τούνελ, που έχουν ήδη ανοιχτεί… όταν με το καλό μας παραδώσουν το νέο δρόμο!

ΛΕΩΝ.Κ.