Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο θέσαμε το ζήτημα της διαδημοτικής συνεργασίας των Υπηρεσιών Δόμησης μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Σητείας.Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας έλαβε απόφαση για την υπογραφή Σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας , ενώ παρουσιάστηκε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου , αλλά και ότι είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Το γεγονός αυτό δημιούργησε εύλογα ερωτήματα και σύγχυση.Πρώτον , δεν έχουμε ακούσει τις απόψεις των υπαλλήλων της ΥΔΟΜ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Σητείας, παρότι αυτοί είναι οι πρώτοι που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις προβλέψεις της σύμβασης.Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρή υποστελέχωση και μεγάλο φόρτο εργασίας. Είναι γνωστό ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ίδιου του Δήμου μας, πόσο μάλλον να αναλάβει επιπλέον καθήκοντα για τον Δήμο Σητείας. Το ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί με ρεαλισμό και υπευθυνότητα και όχι εις βάρος των μηχανικών και των πολιτών του Δήμου μας .Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και θολά σημεία στο Σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σητείας που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν .Η συζήτηση γίνεται μάλιστα εν μέσω κυβερνητικών εξαγγελιών για τη μεταφορά των ΥΔΟΜ στο Εθνικό Κτηματολόγιο, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση και προβληματισμό.Φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή «συνεργασίας» όταν υποστηρίζεται ότι η συμμετοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι υποχρεωτική.Για όλους αυτούς τους λόγους, το ζήτημα πρέπει άμεσα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση, διαφάνεια και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.Μια ενδεχόμενη συνεργασία πρέπει να συζητηθεί μόνο στη βάση σαφών δεδομένων, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και με πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της ΥΔΟΜ και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δημοτών.Θέλουμε καθαρές διαδικασίες, θεσμική ενημέρωση και ανοιχτό διάλογο όχι εικασίες και αντιφατικές πληροφορίες.

Μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τον Δήμο, τις υπηρεσίες μας και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ευχαριστούμε πολύ

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»

Χάρης Αλεξάκης