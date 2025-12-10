Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2026. Πρόκειται για την ΕΒΕ σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και για τους συντελεστές ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.

Τα τμήματα του νομού Λασιθίου του ΕΛΜΕΠΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) έχουν ΕΒΕ 0,80. Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) στον Αγ. Νικόλαο έχει ΕΒΕ 0,80 και του ειδικού μαθήματος 0,70.