Λόγω καιρικών συνθηκών, οι προγραμματισμένες για σήμερα Σάββατο (6/12) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 1ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Νεάπολης μεταφέρονται για την Κυριακή 21/12.