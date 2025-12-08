Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου για το 2026, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, όπου έχει αρμοδιότητα, μέσα από στοχευμένες δράσεις τουριστικής προβολής.

Επίσης προβλέπει τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου, της οποίας έχει την ευθύνη διαχείρισης, καθώς και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας.

Παράλληλα τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών λειτουργιών, μέσω καλύτερου σχεδιασμού, οργάνωσης, ελέγχου και εποπτείας, καθώς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών με ποιοτικές, ασφαλείς και σύγχρονες υπηρεσίες.

Στα άμεσα σχέδια είναι η εσωτερική αναδιαρρύθμιση του χώρου της ρεσεψιόν της μαρίνας, ώστε να γίνει πιο άνετη και λειτουργική τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πελάτες της.

Για καλύτερη λειτουργία του πάρκινγκ

Αυτόματο σύστημα ελέγχου στην είσοδο και στην έξοδο σκοπεύει να εγκαταστήσει η ΔΑΕΑΝ στο χώρο του πάρκινγκ που εκμεταλλεύεται. Η προμήθειά του θα γίνει με τη μέθοδο «leasing». Έχει γίνει σχετική διερεύνηση στην αγορά, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός και η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 4.000 ευρώ/μηνιαίως.

Στη θέση του θα παραμείνει και εργαζόμενο άτομο που και σήμερα εργάζεται στην είσοδο του πάρκινγκ της μαρίνας, σε ρόλο επόπτη -ελεγκτή, για να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εμπλοκής κλπ.

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέτει 24ωρη online σύνδεση και έλεγχο του συστήματος. Η λειτουργία με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο ποιο όχημα και για πόσο χρόνο παραμένει μέσα στον χώρο στάθμευσης. Το θέμα θα εισαχθεί εν καιρώ, με πιο συγκεκριμένα στοιχεία για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ