Η στρατηγική επιλογή της Κρήτης να επενδύσει στον εμπειρικό τουρισμό και στην ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας του νησιού, φαίνεται να αποδίδει καρπούς μέσα από στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας. Μια τέτοια σημαντική πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, φέρνοντας στο προσκήνιο το Λασίθι και τον γαστρονομικό του πλούτο, σε μια από τις πιο δυναμικές τουριστικές αγορές παγκοσμίως, αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, αρχές Νοεμβρίου, το νησί μας υποδέχθηκε μια ιδιαίτερα επιδραστική ομάδα επαγγελματιών του τουρισμού. Πρόκειται για 35 κορυφαίους Personal Travel Agents της Co-op Travel, η οποία αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού συνεταιριστικού οργανισμού της Βρετανίας, «The Midcounties Co-operative». Η επίσκεψη αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο τριών ταξιδιών εξοικείωσης (fam trips) που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την ενίσχυση της προβολής του προορισμού σε μεγάλες πλατφόρμες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της βρετανικής αγοράς. Το θέμα είχε ανακοινωθεί από την Περιφέρεια, αλλά χθες ο ΕΟΤ κάνοντας το δικό του απολογισμό έδωσε στοιχεία για το σύνολο της χώρας, αναδεικνύοντας την εμπειρία του Λασιθίου, ως κορυφαία και γνήσια με αυθεντικά στοιχεία που κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την αποστολή στο Λασίθι δεν ήταν απλώς η περιήγηση στα αξιοθέατα, αλλά η βιωματική εμπλοκή με την τοπική κουλτούρα. Χαρακτηριστικότερη στιγμή του ταξιδιού αποτέλεσε η επίσκεψη στο ιστορικό Καβούσι. Εκεί, οι Βρετανοί πράκτορες συμμετείχαν σε μαθήματα μαγειρικής (cooking class), υπό την καθοδήγηση της γνωστής παραδοσιακής μαγείρισσας Νεκταρίας Κοκκινάκη. «Περάσαμε καταπληκτικά», επισημαίνει η ίδια στην ΑΝΑΤΟΛΗ, εξηγώντας πως ήταν μια διαδικασία χαράς και γιορτής για όλους.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες δεν γεύτηκαν απλώς τα πιάτα, αλλά μυήθηκαν στα μυστικά της κρητικής διατροφής, βιώνοντας μια από τις πιο αυθεντικές εμπειρίες που έχει να προσφέρει η ενδοχώρα του Λασιθίου. Αυτή η μορφή «γαστρονομικής διπλωματίας» μετατρέπει τους επαγγελματίες του τουρισμού από απλούς πωλητές πακέτων σε παθιασμένους πρεσβευτές του τόπου μας, καθώς μεταφέρουν στους πελάτες τους προσωπικές εμπειρίες και όχι απλές πληροφορίες από διαφημιστικά φυλλάδια.

Η επιλογή των συγκεκριμένων πρακτόρων δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ, οι επισκέπτες αποτελούν τους πλέον αποδοτικούς travel experts του δικτύου τους, διαθέτοντας εκτεταμένες βάσεις δεδομένων πελατών. Το τμήμα homeworking «The Personal Travel Agents», στο οποίο ανήκουν, αριθμεί πάνω από 150 ανεξάρτητους επαγγελματίες και διαχειρίζεται ετήσιες πωλήσεις προς την Ελλάδα που ξεπερνούν τα 7,7 εκατομμύρια λίρες.

Το εντυπωσιακό στοιχείο που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Κρήτης στις προτιμήσεις των Βρετανών, είναι πως το 21% αυτού του τζίρου αφορά αποκλειστικά το νησί μας. Η διαχρονική αυτή δυναμική ενισχύεται περαιτέρω με δράσεις όπως η συγκεκριμένη, η οποία αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Στα άμεσα ανταποδοτικά οφέλη της δράσης περιλαμβάνεται η αποστολή αποκλειστικού ενημερωτικού newsletter για την Κρήτη σε 80.000 πελάτες των Personal Travel Agents. Επίσης η δημοσίευση στοχευμένων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα των πρακτόρων και η δημιουργία ειδικού blog στην επίσημη πλατφόρμα τους.

Πέρα από το βιωματικό κομμάτι, η δράση πλαισιώθηκε και από ουσιαστική ενημέρωση. Πραγματοποιήθηκε ειδική διαδικτυακή εκπαιδευτική συνεδρία (webinar) για την Κρήτη, με δυνατότητα on-demand παρακολούθησης για όσους επαγγελματίες δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ζωντανά. Η συνεργασία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας με την Περιφέρεια Κρήτης αποδεικνύει πως η συντονισμένη προσπάθεια και η στόχευση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά -όπως η γαστρονομία και η παράδοση- αποτελούν τον μονόδρομο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου. Το Λασίθι, με τον πλούτο της ενδοχώρας του, δηλώνει δυναμικά «παρών» σε αυτή την προσπάθεια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ