Ένα ακόμα ντοκιμαντέρ ετοιμάζει ο Μάνος Σφυράκης, αυτήν τη φορά για τον γλύπτη και καλλιτέχνη Μανόλη Χαρούλη, «που αντλεί έμπνευση από τη φύση και το φως της Κρήτης. Μέσα από το έργο του, το ξύλο, οι φυσικές πέτρες και το σίδερο μεταμορφώνονται σε ζωντανές μορφές και σύμβολα. Η τέχνη του Χαρούλη συνδέει το ανθρώπινο χέρι με τα στοιχεία της γης, αποκαλύπτοντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη φύση και τη δημιουργία. Τίτλος του «Metamorphosis» («Μεταμόρφωση»)

. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει και τις ζωγραφικές του αναζητήσεις «έργα που συνεχίζουν τον διάλογο του καλλιτέχνη με τα χρώματα, τα υλικά και το τοπίο».

ΛΕΩΝ.Κ.