Η Ημέρα Εθνικής Αντίστασης καθιερώθηκε από την Ελληνική Πολιτεία το 1982 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, ημερομηνία της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάμου το 1942. Η ενωμένη Εθνική Αντίσταση κατά των δυνάμεων της κατοχής (1941-44) είναι μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου, στις 25 Νοεμβρίου του 1942, συμβολίζει διαχρονικά την δύναμη της ενότητας του έθνους μας. Η σημερινή επέτειος είναι η έμπρακτη αναγνώριση και τιμή στους χιλιάδες αγωνιστές της ελευθερίας.

Στον καθεδρικό ι. ναό της Αγίας Τριάδος τελέστηκε δοξολογία και η Φυσικός, ιστορική ερευνήτρια και συγγραφέας Μαρία Σεργάκη μίλησε για την επέτειο και τη σημασία της.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των στρατιωτικών, πολιτικών αρχών, συλλογικών φορέων και κομμάτων, εφεδροπολεμιστικών και αντιστασιακών οργανώσεων κ.α.

Ν..Τ.