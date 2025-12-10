Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου επισκεφτήκαμε τον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας για να δούμε την εικαστική έκθεση με τίτλο “Το φως που μοιραζόμαστε” που διοργάνωσαν η Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Είδαμε έργα ζωγραφικής της μαθήτριας Κ. Ραπάνη, του 3ου Δημοτικού και του ΕΕΕΕΚ. Εμείς οι μαθητές είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε στολίδια σε ένα ξύλινο δέντρο στην αίθουσα όπως και να παίξουμε με εμπνευσμένα παιχνίδια (τρίλιζα κ.λ) που είχαν φτιάξει σε δημοτικά σχολεία της περιοχής μας.

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια μας κέντρισαν το ενδιαφέρον γιατί ο στόχος τους ήταν να νιώσουμε ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας και μπορούμε να αλληλεπιδρούμε καθημερινά με επιτυχία σαν το κολαζ της συμπερίληψης που δημιουργήθηκε στην έκθεση.