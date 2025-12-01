Ως πρόεδρος της Κοινότητα Καλού Χωριού Λασιθίου εκφράζω, την έντονη αγανάκτησή μου για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πολυήμερης μη παράδοσης αλληλογραφίας και σημαντικών εγγράφων στους κατοίκους της περιοχής μας. Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του ταχυδρομικού διανομέα, μεγάλος όγκος αλληλογραφίας – μεταξύ των οποίων λογαριασμοί ΔΕΚΟ με αυστηρές προθεσμίες, συντάξεις, ειδοποιήσεις και άλλα κρίσιμα έγγραφα – παραμένει αδιάθετος, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να βρίσκονται σε απόγνωση.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί ένα απλό λειτουργικό πρόβλημα, αλλά πλήττει την καθημερινότητα, την οικονομική ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των πολιτών, ιδίως των ηλικιωμένων και πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Παράλληλα, την ίδια στιγμή που σε άλλες περιοχές ΟΡΘΩΣ δεν υλοποιούνται αποφάσεις για υποβάθμιση ή κλείσιμο ταχυδρομικών υπηρεσιών, η δική μας κοινότητα συνεχίζει να αντιμετωπίζει συστηματική απαξίωση και εγκατάλειψη.

Ως Τοπική Κοινότητα δεχόμαστε καθημερινά δίκαια παράπονα, χωρίς όμως να έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε ουσιαστικά για την επίλυση του προβλήματος. Η έλλειψη άμεσης αντικατάστασης του διανομέα ή άλλου μέτρου προσωρινής κάλυψης αποτελεί σοβαρή αμέλεια της διοίκησης των ΕΛΤΑ, η οποία οφείλει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως περιστάσεων.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

Άμεση αποκατάσταση της ταχυδρομικής λειτουργίας στην περιοχή μας, με άμεση διάθεση προσωπικού για την παράδοση της συσσωρευμένης αλληλογραφίας. Οριστική λύση σε μόνιμη βάση, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Σεβασμό προς τους κατοίκους του Καλού Χωριού, που έχουν τα ίδια δικαιώματα στην έγκαιρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση όπως κάθε πολίτης της χώρας.

Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών στην περιοχή μας πλήττει την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί εύλογη αγανάκτηση στους κατοίκους. Με τη δημοσιοποίηση της παρούσας επιστολής στα ΜΜΕ επιδιώκουμε την αφύπνιση των υπευθύνων και την άμεση επίλυση ενός προβλήματος που δεν μπορεί να συνεχιστεί.

ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ