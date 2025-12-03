Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου (ΔΠΕΛ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA220-SCH “XPLORE – eXploring the Potential of Roblox for Delivering PBL Experiences through eSports” (2025-1-PL01-KA220-SCH-000354294), διάρκειας 24 μηνών.

Η συμμετοχή της ΔΠΕΛ στο έργο XPLORE αποτελεί έμπρακτο αποτέλεσμα της προσπάθειας διεθνοποίησης του οργανισμού, η οποία ξεκίνησε μέσω του πρώτου της προγράμματος: Erasmus+ KA122 “Αποτελεσματική Ηγεσία με τη Συμβολή των Τ.Π.Ε. για Εκπαίδευση με Ανοιχτούς Ορίζοντες”, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς πρόσφατα.

Ο απώτερος στόχος του XPLORE είναι να ενισχύσει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, αξιοποιώντας τη δύναμη του παιχνιδιού, της συνεργασίας και του ψηφιακού περιβάλλοντος, προάγοντας μια σύγχρονη, ελκυστική και συμμετοχική εκπαιδευτική εμπειρία.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών σεναρίων, βασισμένων στη μέθοδο Problem-Based Learning (PBL), όπου οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον eSports που αναπτύσσεται στην πλατφόρμα Roblox. Παράλληλα, θα παραχθεί ένα εγχειρίδιο (cookbook) με εκπαιδευτικά σενάρια και μεθόδους συνοδευμένα από μια «εργαλειοθήκη» (toolkit), με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των εργαλείων αυτών στη διδακτική διαδικασία.

Η συμμετοχή στο έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΔΠΕΛ για ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και διεθνή συνεργασία, ενισχύοντας την πορεία προς μια εκπαίδευση με ανοιχτούς ορίζοντες και σχολεία συνδεδεμένα με την Ευρώπη του μέλλοντος.

Στο έργο συμμετέχουν έξι οργανισμοί από πέντε χώρες με διαφορετική εξειδίκευση ο καθένας:

– Instytut Rozwoju Sportu I Edukacji (IRSIE) και EPI FIVE Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (DIGICULT) από την Πολωνία,

– Atermon B.V. (ATERMON) από την Ολλανδία,

– Sportsko učilište PESG (PESG) από την Κροατία,

– Qualificalia Analytics, S.L. (QUALIFICALIA) από την Ισπανία και η

– ΔΠΕ Λασιθίου (ΔΠΕΛ) από την Ελλάδα.

Συντονιστής οργανισμός είναι ο IRSIE (Πολωνία) με τη ΔΠΕΛ ως εταίρο-κλειδί για τη διαμόρφωση, πιλοτική εφαρμογή, υλοποίηση σχολικού διαγωνισμού στην πλατφόρμα XPLORE καθώς και για την σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με την διδακτική διαδικασία.

