Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφων μας που εκτελούσαν το υπηρεσιακό τους καθήκον.

Οι αστυνομικοί που επιχειρούν σε τέτοιες συνθήκες καλούνται, για ακόμη μία φορά, να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» προστασίας για τη δημόσια ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων, συχνά υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες περιστάσεις. Οι τραυματισμοί των συναδέλφων μας επιβεβαιώνουν την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό, ενίσχυση των μέτρων προστασίας και ξεκάθαρη πολιτική βούληση, ώστε να αποτρέπονται περιστατικά βίας από όπου κι αν προέρχονται.

Σεβόμαστε το δικαίωμα των αγροτών —όπως και κάθε κοινωνικής ομάδας— να διαμαρτύρονται και να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας που στρέφεται κατά των αστυνομικών και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας δε θα αποτελούν «εύκολο στόχο», αλλά θα διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, τον εξοπλισμό και το θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την ασφαλή εκτέλεση της αποστολής τους.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες συναδέλφους και δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των αστυνομικών υπαλλήλων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος