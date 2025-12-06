Κάθε φορά που περπατώ στο ιστορικό δάσος του Κρούστα ή πάνω από το Θεολόγο της Κριτσάς, στο «Πλατύβολο» και στις «Πάνω Λίμνες», ανακαλώ την Γερμανίδα αρχαιολόγο Σαμπίνε Μπέκμαν, που τόσο νωρίς έφυγε από τη ζωή.

Η Σαμπίνε πρόσφερε στον τόπο που ζούμε ανεκτίμητες υπηρεσίες. Ανέδειξε το ιστορικό δάσος του Κρούστα, που μέχρι πριν λίγα χρόνια αγνοούσαμε την αρχαιολογική αξία του. Πρόκειται για μια περιοχή που υπολογίζεται ότι κατοικήθηκε πριν από 4000 χρόνια, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα από τους μεγάλους λίθους που βλέπουμε σήμερα και αποτελούσαν τμήματα αγροτικών εγκαταστάσεων και αγροικιών εκείνης της περιόδου. Η Σαμπίνε, μέσα στο δάσος, ανακάλυψε και οριοθέτησε δεκάδες αρχαιολογικές θέσεις, σηματοδότησε ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών, έφτιαξε χάρτες και ενημερωτικές επιγραφές.

Η Σαμπίνε επίσης εξερεύνησε και την περιοχή πάνω από το Θεολόγο της Κριτσάς (Πλατύβολο), όπου επίσης ανακάλυψε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις. Σ’ αυτήν την περιοχή περπάτησα, μαζί με τον Ορειβατικό Σύλλογο του Αγίου Νικολάου, –την περασμένη Κυριακή 16 Νοεμβρίου– και αυτή η πεζοπορία μου έδωσε την αφορμή να αναφερθώ ξανά σ’ αυτήν την ευεργέτιδα του τόπου μας. Ενθυμούμαι να μου δείχνει χάρτη με τις ανακαλύψεις της, μερικές από τις οποίες εντόπισα την περασμένη Κυριακή. Δεν είναι τυχαία η θέση «Λενικοκούδι»!

ΛΕΩΝ.Κ.