Προβολές:
- Πέμπτη 10/09
- Παρασκευή 11/09
- Σάββατο 12/09
Ώρα: 21:00
Στον απόηχο ενός καταστροφικού ιού γρίπης που σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα, ο Χιγκ, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους, και ένας σκληροτράχηλος πρώην πεζοναύτης, ο Μπάνγκλεϊ, αντιμετωπίζουν εισβολείς αλλά και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή έξω από το τωρινό τους κρησφύγετο.
Κατάλληλο για άνω των 16 ετών,
Γενική Είσοδος: 6€
ΑΜΕΑ και Πολύτεκνοι: 5€
Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdiloseis/category/tainies/