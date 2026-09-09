Στον απόηχο ενός καταστροφικού ιού γρίπης που σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα, ο Χιγκ, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους, και ένας σκληροτράχηλος πρώην πεζοναύτης, ο Μπάνγκλεϊ, αντιμετωπίζουν εισβολείς αλλά και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή έξω από το τωρινό τους κρησφύγετο.