Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Καστέλλι Φουρνής, Φουρνής «Ευαγγελίστρια» και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καρυδίου Μεραμπέλλου «Αθιβολή» εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία των κατοίκων των χωριών μας, ζητάμε την άμεση επίσπευση των εργασιών ανακατασκευής της γέφυρας του Νικηθιανού, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των έργων του ΒΟΑΚ.

Η διακοπή της κυκλοφορίας από το Νικηθιανό προς τα χωριά Καστέλλι, Φουρνή, Δωριές, Καρύδι, Πινές έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες καθώς τα χωριά αυτά έχουν ουσιαστικά αποκοπεί από τη Νεάπολη, με την οποία συνδέονται καθημερινά για την εξυπηρέτηση βασικών και απολύτως αναγκαίων αγαθών. Η Νεάπολη αποτελεί για τους κατοίκους των χωριών μας τον βασικό προορισμό για πρόσβαση στο Νοσοκομείο, τα φαρμακεία, τους γιατρούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις τράπεζες, τα καταστήματα και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των χωριών μας αποτελείται από ηλικιωμένους κατοίκους, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς μετακίνησης και για τους οποίους η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μπορεί να είναι και ζωτικής σημασίας.

Ο δρόμος των Χωρών, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή, δεν αποτελεί ασφαλή λύση. Πρόκειται για έναν στενό και προβληματικό δρόμο ο οποίος δεν έχει σχεδιαστεί, ούτε έχει διαμορφωθεί για να εξυπηρετεί τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο που έχει δημιουργηθεί και ιδιαίτερα την τρέχουσα τουριστική περίοδο με τις μετακινήσεις για και από Πλάκα και Ελούντα με τη χρήση των ενοικιαζόμενων και επαγγελματικών αυτοκινήτων (taxi van).

Ο Σύλλογοί μας αναγνωρίζουν τη σημασία του ΒΟΑΚ, απαιτούμε όμως από την Πολιτεία, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τους αρμόδιους φορείς και τον ανάδοχο ΑΚΤΩΡ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ως άμεση προτεραιότητα. Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

Την άμεση επίσπευση των εργασιών και την ολοκλήρωση της γέφυρας στο Νικηθιανό το συντομότερο δυνατό. Σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και παράδοση της γέφυρας. Άμεση αυτοψία και αναγκαίες παρεμβάσεις στον δρόμο των Χωρών ώστε να διασφαλιστούν η ασφαλής κυκλοφορία και βατότητά του μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της προαναφερθείσης γέφυρας. Απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στις υπηρεσίες υγείας και διέλευση ασθενοφόρων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων για την πορεία των εργασιών. Άμεση παρέμβαση και συγκεκριμένη απάντηση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Δεν ζητάμε κάποια προνόμια αλλά την αυτονόητη ασφαλή πρόσβαση στη Νεάπολη. Η γέφυρα του Νικηθιανού πρέπει να ολοκληρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Πολιτιστικών Συλλόγων:

1) Πολιτιστικός Σύλλογος Καστέλλι Φουρνής

2) Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής “Ευαγγελίστρια”

3) Εξωραϊστικός Σύλλογος Καρυδίου Μεραμπέλλου “Αθιβολή”