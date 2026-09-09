Από το Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, μέλος του οποίου είναι και η ΑΝΑΤΟΛΗ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο ΣΗΠΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το πρόγραμμα «ενίσχυσης» του έντυπου Τύπου που ανακοινώθηκε για το 2026.

Τα επίσημα στοιχεία της κατανομής στους δικαιούχους αποδεικνύουν ότι η περιφερειακή ενημέρωση αντιμετωπίζεται ως άλλοθι, ώστε να χρηματοδοτηθούν γενναιόδωρα τα πανελλαδικά μέσα!

Η σύγκριση με το 2023 αποκαλύπτει το μέγεθος της στρέβλωσης.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί! Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023, οι περιφερειακές εφημερίδες είχαν λάβει το 57% του συνολικού ποσού, ενώ το 2026 περιορίζονται στο 16,9%.

Αντίθετα, οι πανελλαδικές εφημερίδες αυξάνουν το μερίδιό τους από 43% σε 65%! Πρόκειται για μια δραματική ανατροπή που είναι καθαρά πολιτική επιλογή και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε με τεχνικά κριτήρια ούτε με πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Το πρόγραμμα του 2026 προβλέπει: 5.586.284 ευρώ για τις πανελλαδικές εφημερίδες, 1.509.283 ευρώ για τα περιοδικά και μόλις 1.441.976 ευρώ για όλες τις περιφερειακές εφημερίδες (ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες κ.λπ.)!

Η περιφερειακή ενημέρωση, ο βασικός πυλώνας δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια, υποβαθμίζεται σε δευτερεύοντα και επικουρικό δικαιούχο, παρά το ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης υποτίθεται ότι ξεκίνησε για τη δική του κυρίως προστασία και στήριξη!

Η κατανομή δεν αντανακλά ούτε τις ανάγκες ούτε την πραγματικότητα του κλάδου.

Οι περιφερειακές εφημερίδες έχουν υποστεί τις συνέπειες όλων των κρίσεων της τελευταίας δεκαετίας: εκτίναξη κόστους χαρτιού και εκτυπώσεων, συρρίκνωση διαφημιστικής αγοράς, δραματική μείωση εσόδων, κλείσιμο ιστορικών τίτλων και πολλών άλλων εφημερίδων!

Αντί η Πολιτεία να στηρίξει τον πιο ευάλωτο και κρίσιμο κρίκο της ενημέρωσης, επιλέγει να ενισχύσει υπέρμετρα τα πανελλαδικά μέσα, αφήνοντας τις περιφερειακές εφημερίδες να παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Το πρόγραμμα του 2026 δεν μπορεί να θεωρηθεί «ενίσχυση» για την περιφέρεια!

Με βάση τα στοιχεία αυτά , το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε αποδυναμώνει την περιφερειακή ενημέρωση, ακυρώνει τον σκοπό της ισόρροπης στήριξης και υπονομεύει την πολυφωνία και την πρόσβαση των πολιτών της περιφέρειας σε αξιόπιστη τοπική ενημέρωση!

Βασικό αίτημα του ΣΗΠΕ: Άμεση διορθωτική παρέμβαση

Ο ΣΗΠΕ ζητά από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό:

• Την άμεση προώθηση νέου, συμπληρωματικού προγράμματος, απαλλαγμένου από τις παράλογες δεσμεύσεις του υπάρχοντος και ιδίως αυτή περί «προβληματικότητας» που άφησε εκτός της ενίσχυσης ιστορικές εφημερίδες του κλάδου με δεκάδες εργαζόμενους,

• επανακαθορισμό της κατανομής με δίκαιη και αναλογική ενίσχυση των περιφερειακών εφημερίδων και εν τέλει

• την αποκατάσταση του ποσοστού χρηματοδότησης στο επίπεδο του 2023, όπου η περιφέρεια λάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης.

Η περιφερειακή ενημέρωση δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Είναι δημοκρατικός θεσμός.

Η σημερινή κατανομή πόρων δεν αποτελεί ενίσχυση, αποτελεί εξόφθαλμη αδικία! Ο ΣΗΠΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστική, δίκαιη και βιώσιμη στήριξη για τις περιφερειακές εφημερίδες, γιατί η επιβίωσή τους είναι ζήτημα δημοκρατίας, όχι λογιστικής.

Για τον ΣΗΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μιχαλόπουλος Γιάννης Κουτσολιόντος