Στις 14 Νοεμβρίου του 2025 οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στην Μυρτιά, σε μια δράση που συνδύασε τη φιλαναγνωσία και την πολιτιστική καλλιέργεια. Στόχος της επίσκεψης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου Κρητικού δημιουργού μέσα από μια βιωματική και συμμετοχική διαδικασία, που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Με τη βοήθεια των εποπτικών μέσων του Μουσείου και των διαδραστικών ιστορικών και λογοτεχνικών εκθεμάτων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη ζωή, τα ταξίδια και τις ιδέες του Καζαντζάκη μέσα από ενεργό διερεύνηση. Η προσέγγιση αυτή ενίσχυσε την κριτική σκέψη, την αυτενέργεια και τη συνεργατική μάθηση, βασικά στοιχεία της Νέας Παιδαγωγικής που καλλιεργούνται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Η επίσκεψη δεν αποτέλεσε απλώς μια γνωριμία με έναν κορυφαίο Έλληνα συγγραφέα, αλλά μια αφορμή για τους μαθητές να συνδέσουν τη λογοτεχνία με την πραγματική ζωή, να αναπτύξουν προσωπικά ερωτήματα και να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις και συναισθήματα. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία, επιβεβαιώθηκε ότι η μάθηση γίνεται ουσιαστικότερη όταν οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά, ανακαλύπτουν, αλληλεπιδρούν και χτίζουν οι ίδιοι τη γνώση τους. (Από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου)