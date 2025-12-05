Στις 14 Νοεμβρίου του 2025 οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στην Μυρτιά, σε μια δράση που συνδύασε τη φιλαναγνωσία και την πολιτιστική καλλιέργεια. Στόχος της επίσκεψης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου Κρητικού δημιουργού μέσα από μια βιωματική και συμμετοχική διαδικασία, που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας.
Η επίσκεψη δεν αποτέλεσε απλώς μια γνωριμία με έναν κορυφαίο Έλληνα συγγραφέα, αλλά μια αφορμή για τους μαθητές να συνδέσουν τη λογοτεχνία με την πραγματική ζωή, να αναπτύξουν προσωπικά ερωτήματα και να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις και συναισθήματα. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία, επιβεβαιώθηκε ότι η μάθηση γίνεται ουσιαστικότερη όταν οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά, ανακαλύπτουν, αλληλεπιδρούν και χτίζουν οι ίδιοι τη γνώση τους. (Από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου)