Η 10η Δεκεμβρίου αποτελεί ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς, καθώς την ημέρα αυτή, το 1948, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – ένα θεμελιώδες κείμενο που καθιερώνει την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες κάθε ανθρώπου.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η δημοτική παράταξη «Συνεργασία Δημοτών», υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η προστασία των ευάλωτων ομάδων αποτελούν κεντρικούς πυλώνες μιας σύγχρονης και δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ισότητα και η καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες αποτελούν διαρκή στόχο και μετρήσιμο κριτήριο της ποιότητας διακυβέρνησης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η αξιοπρέπεια και η ισότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμες έννοιες για το λόγο αυτό θα πρέπει να εργαστούμε για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε πολίτης έχει φωνή, πρόσβαση και σεβασμό.

Για τη

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

Θωμάς Ν. Χαριτάκης