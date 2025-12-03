Σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, θυμόμαστε κάτι βαθύ: ότι η αξία κάθε ανθρώπου είναι αδιαπραγμάτευτη. Η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο· είναι δύναμη.

Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ουσιαστικά βήματα για να δημιουργήσει μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν πραγματικές ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην καθημερινότητα. Προώθησε πολιτικές για την προσβασιμότητα, ενίσχυσε την ειδική αγωγή, και δημιούργησε δομές στήριξης που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ως ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας, δίπλα σε κάθε οικογένεια που αγωνίζεται, δίπλα σε κάθε παιδί που αξίζει να ονειρεύεται χωρίς εμπόδια.

Ας κάνουμε όλοι μαζί την υπόσχεση πράξη: μια κοινωνία όπου κανείς δεν μένει στο περιθώριο, μια κοινωνία που χωρά και αγκαλιάζει όλους.

Δ.Ε.Ε.Π(ΠΡΩΗΝ ΝΟΔΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ