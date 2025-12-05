Το σχολείο μας επιλέχθηκε ως ένα από τα δεκαοκτώ σχολεία στην Ελλάδα, το μοναδικό στην Κρήτη, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Achieve Greece. Το Achieve Greece, υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Tipping Point και έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων των νέων και στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.

Το Achieve είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα οριζόντιων δεξιοτήτων, το οποίο με την υποστήριξη του King’s Trust International έχει υλοποιηθεί σε 8 χώρες προσαρμοσμένο κάθε φορά στις ανάγκες της καθεμίας και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και στοχεύει στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων τους και στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.

Σκοπός του Achieve Greece είναι οι μαθητές να:

αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες

ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους

προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας

συνολικά να καλλιεργήσουν μια ουσιαστικότερη σχέση με το σχολείο.

To Achieve αξιοποιεί και την τεχνολογία για να ενισχύσει τη βιωματικότητα στη διαδικασία της μάθησης με τη συμμετοχή σε Live ομαδικές συνεδρίες .

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Πρόγραμμα Achieve Greece αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών έτσι ώστε να αναπτύσσουν μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους και να αποκτήσουν μια νέα σχέση με το σχολείο ξεφεύγοντας από τα τετριμμένα και τη ρουτίνα των μαθημάτων. (Από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου)