Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, υλοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου μία ολοκληρωμένη, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και βιωματική δράση ενημέρωσης για την Υγεία και Υγιεινή της Έμμηνου Ρύσης.

Η έμμηνος ρύση, ένα φυσιολογικό και κρίσιμο ζήτημα υγείας που αφορά ουσιαστικά όλους τους εφήβους, συχνά παραμένει θέμα ταμπού ή πεδίο παραπληροφόρησης. Με γνώμονα την ολιστική προσέγγισηη δράση εστίασε σε τρεις βασικούς άξονες:

• Επιστημονική Γνώση: Παρουσίαση αξιόπιστης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης για τη φυσιολογία της έμμηνου ρύσης και τις αλλαγές της εφηβείας.

• Κριτική Σκέψη: Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης της μη επιστημονικής πληροφόρησης και των παραπλανητικών πληροφοριών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Κοινωνική Ευαισθητοποίηση: Ενίσχυση σεβασμού, ενσυναίσθησης και συμπερίληψης, με στόχο την αποδόμηση στερεοτύπων και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων εκπαιδευτριών του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής, κ. Βασιλικής Σωτηροπούλου και Σοφίας Μπουραντά, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη λειτουργία της έμμηνου ρύσης και τις βασικές αρχές υγιεινής και φροντίδας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα διαθέσιμα μέσα διαχείρισης της περιόδου, τα οποία παρουσιάστηκαν με επιστημονική ακρίβεια και παιδαγωγική διακριτικότητα, τα προϊόντα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με έμφαση στη σωστή, ασφαλή και κατά περίπτωση επιλογή τους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με έντονο βιωματικό χαρακτήρα αξιοποιώντας διαδραστικές κάρτες, οπτικοακουστικό υλικό και καθοδηγούμενο διάλογο. Δημιουργήθηκε, έτσι, ένα πλαίσιο ασφάλειας, σεβασμού και ανοιχτής επικοινωνίας, το οποίο ενίσχυσε ουσιαστικά τη συμμετοχή και την κατανόηση όλων των εφήβων.

Η μαθητική κοινότητα ανταποκρίθηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση σε ζητήματα υγείας, εφηβείας και κοινωνικής συμπερίληψης.

Το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες:

• προς το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και τις εκπαιδεύτριες για την υψηλού επιπέδου συμβολή τους,

• προς τη μαθητική κοινότητα για την ενεργή και ώριμη συμμετοχή της.

Η ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την υγεία, τον σεβασμό και την ενδυνάμωση των εφήβων μας. (Από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου)