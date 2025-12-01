Η διήμερη περιοδεία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην Κρήτη ξεκίνησε με επίσκεψη στην αγορά του Αγίου Νικολάου.

Στη συνέχεια μετέβη στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου τον υποδέχτηκαν ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος των εργαζομένων, και ο Κώστας Καραταράκης, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Λασιθίου.

Ακολούθως μίλησε σε σύσκεψη που διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου, με τη συμμετοχή φίλων και συμπορευόμενων του Κόμματος, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, με θέμα: «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, Δημήτρη Κουτσούμπα και τους χαιρετισμούς που απηύθυναν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση.