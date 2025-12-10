Το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της υγείας και ενίσχυσης της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ενημερώνει, ότι συνεχίζονται και τον μήνα Δεκέμβριο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), την χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), την αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο σώμα και τη θέση Ανάνηψης για ενήλικες και παιδιά.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές στους ανωτέρω τομείς μια (1) φορά το μήνα.

Στο Σεμινάριο του Δεκεμβρίου συμμετέχουν οι εκπαιδευτές : Έφη Ταβλαδάκη (παιδίατρος, εντατικολόγος MD, PhD και Γιάννης Ρουκουνάκης Ορθοπεδικός, Τραυματολόγος MD, MSc.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 , ώρα 11.00-14.00 στον 3o όροφο του κινηματοθεάτρου ΡΕΞ .

Ώρα προσέλευσης : 10:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Υγείας Δήμου Αγίου Νικολάου : 28410-21866.