Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης του αλιευτικού καταφυγίου, έργο πνοής για την περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τρέχοντα χρονοδιαγράμματα, την τακτοποίηση διαδικαστικών εκκρεμοτήτων, καθώς και στις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Κωστής Τσαγκούρνης, παρουσίασε αναλυτικά τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επόμενα βήματα της Περιφέρειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ορθού σχεδιασμού και της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με όλες τις πλευρές να δεσμεύονται για συνεχή επικοινωνία και στενή παρακολούθηση της πορείας των έργων, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στο Καλό Χωριό.