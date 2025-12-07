Το ekmagazine, το κορυφαίο περιοδικό αρχιτεκτονικών εκδόσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζει το πολυτελές ξενοδοχείο Minos Palace Resort στο νέο τεύχος του:

«Η αρχιτεκτονική γίνεται μέσο σύνδεσης με τον εαυτό, τους άλλους και τη φύση. Η αναδιαμόρφωση του εσωτερικού του Minos Palace Resort είχε σαν στόχο τη δημιουργία μιας εμπειρίας που ενεργοποιεί τα συναισθήματα και τις αισθήσεις, σηματοδοτώντας την εξέλιξη ενός παραδοσιακού χώρου φιλοξενίας σε έναν επιμελημένο κόσμο συναισθηματικής, σωματικής και πνευματικής ανανέωσης», αναφέρει το ek.

Η bluegr σχολιάζει: «Είναι τιμή μας να βλέπουμε το Minos Palace Resort να αναγνωρίζεται ως ένα από τα κορυφαία παραδείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο». Οι ωραίες φωτογραφίες είναι του συμπολίτη μας Λουκιανού Αρναουτάκη.

ΛΕΩΝ.Κ