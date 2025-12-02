Η οριστικοποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και Δήμου Αγίου Νικολάου για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη, βρέθηκε στο επίκεντρο της εποικοδομητικής συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Γιώργο Κοντάκη, την Τρίτη 2/12, στα γραφεία της Πρυτανείας στο Ηράκλειο.

Η συμφωνία για τους όρους της Προγραμματικής σύμβασης αποτελεί το τελικό στάδιο πριν την υπογραφή της και την έναρξη των διαδικασιών ίδρυσης, στέγασης και λειτουργίας του Κέντρου σε χώρο που παραχωρεί ο Δήμος στη Νεάπολη, την ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης, η Αντιπρύτανης Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια κ. Μελίνα Ταμιωλάκη και η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ελευθερία Ζέη.

Η νέα δομή του Πανεπιστημίου Κρήτης, που θα στεγάσει μεταξύ άλλων το Εργαστήριο Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας και Αρχαιολογίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν “φάρο” πολιτισμού και ένα σημείο αναφοράς για την ιστορία, την αρχαιολογία και την εκπαιδευτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου αλλά και ολόκληρου του νομού Λασιθίου και της Κρήτης. Επίσης να αποτελέσει, σημείο συνάντησης για τους πολίτες όλων των ηλικιών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του τόπου.

Η Προγραμματική Σύμβαση θα περιέχει:

* Την παραχώρηση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου ακινήτου εντός του αστικού ιστού της Νεάπολης ως διοικητική έδρα του Κέντρου, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση, ανακατασκευή, αναβάθμιση και τεχνική διαμόρφωση του πριν από την εγκατάσταση της δομής

* Λειτουργικά θέματα προετοιμασίας των ακινήτων και συντήρησης και λειτουργίας

* Την ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, επιστημονικών, ερευνητικών και πολιτιστικών δράσεων από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου, όπως: ερευνητικά προγράμματα για τον Μεσογειακό Πολιτισμό, για τη μεσαιωνική και νεότερη ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής του Λασιθίου και ειδικότερα της περιοχής του Μιραμπέλλου, συνεργατικές δράσεις με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Αρχεία Νομού Λασιθίου, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με την συμφωνία τους, και πολιτιστικούς φορείς, oθερινά σχολεία, εργαστήρια υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων, σεμινάρια και διαλέξεις, oεκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων και δράσεις Erasmus, oεκδηλώσεις ιστορικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ανοιχτές στο κοινό

* Την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του Μιραμπέλλου και τη δημιουργία μόνιμης ερευνητικής και επιστημονικής παρουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Δήμο Αγίου Νικολάου, πέραν της ήδη λειτουργούσας ερευνητικής δομής του Περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Φινοκαλιά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε ότι οι δράσεις της νέας δομής στη Νεάπολη αναμένεται να ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Μάρτιο του 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση του ρόλου της περιοχής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την πρόοδο των διαδικασιών και τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει θεμέλιο για μια νέα, μακροπρόθεσμη και ουσιαστική σχέση ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης: «Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί μια σημαντική επένδυση στο μέλλον του Δήμου μας. Με την οριστικοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού, μιας δομής που θα ενισχύσει την επιστημονική, πολιτιστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Νεάπολη. Από τον Μάρτιο μάλιστα ξεκινούν και οι δράσεις, που θα αναβαθμίσουν τον ρόλο της περιοχής και θα δημιουργήσουν νέα πεδία συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη συστηματική και γόνιμη συνεργασία».