Από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή μια σημαντική αλλαγή για τους παραγωγούς: οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να εκδίδουν δελτίο αποστολής για κάθε μεταφορά ελαιοκάρπου προς το ελαιουργείο.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται να ενισχύσει το πλαίσιο ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας στην αγροτική παραγωγή, διασφαλίζοντας ότι η διακίνηση του ελαιοκάρπου γίνεται με πλήρη τήρηση της νομοθεσίας. Παράλληλα, διευκολύνει τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των ποσοτήτων, συμβάλλοντας στην ορθότερη καταγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας και στη μείωση φαινομένων αδήλωτης διακίνησης.

Για τους αγρότες, η έκδοση δελτίου αποστολής αποτελεί πια ένα αναγκαίο διοικητικό βήμα, που απαιτεί σωστή προετοιμασία και οργάνωση πριν από κάθε μεταφορά στο ελαιουργείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι λογιστές συνιστούν στους παραγωγούς να ενημερωθούν εγκαίρως για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, λάθη ή διοικητικά πρόστιμα.

Η ελαιοκομική περίοδος βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, και η νέα αυτή υποχρέωση καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη συνεργασία παραγωγών, λογιστών και ελαιουργείων, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και χωρίς απρόοπτα.