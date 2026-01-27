Το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ανταποκρινόμενος σε ευγενή πρόσκληση της Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ιεράπετρας «Ο Ευαγγελισμός», ευλόγησε τη Βασιλόπιτα του αρχαιότερου Συλλόγου της πόλης σε κεντρικό καφέ της παραλίας.

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχήθηκε στην αειθαλή Πρόεδρο κ. Δώρα Κουρίνου, στα Μέλη του Δ.Σ. και σε όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ιεράπετρας ο Θεός να ευλογεί πάντοτε τα έργα και τις δράσεις τους, που στηρίζονται στην αγάπη, την αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή προσφορά και τη δοτικότητα προς τον αναγκεμένο και πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Επίσης, υπογράμμισε ότι η αμεσότητα, η διαφάνεια, η διακριτικότητα που χειρίζονται όλα τα περιστατικά, και κυρίως η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν όλοι οι Φορείς και οι συμπολίτες μας προς τον Σύλλογο, καθιστούν το έργο του σπουδαίο και μοναδικό για την περιοχή της Ιεράπετρας. Η δράση σας είναι γεναία και θεάρεστη, γιατί γίνεται αυθόρμητα, ανιδιοτελώς και κυρίως χωρίς τυμπανοκρουσίες και διαφημίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σεβ. κ. Κύριλλος.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κουρίνου ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο για την αγάπη και τη στήριξη, τους περευρισκομένους εκπροσώπους των Αρχών και των λοιπών φορέων για τη συνεργασία, και όλους τους συμπολίτες για την προσφορά τους.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν με θερμούς λόγους ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης η Περιφερειακή Σύμβουλος Ν. Λασιθίου και εντεταλμένη πολιτισμού κ. Ελένη Βλάσση, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου και η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. κ. Φιφίκα Παπαδάκη.

Στην τελετή κοπής της Βασιλόπιτας έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης και όλοι οι Ιερείς της πόλεως Ιεράπετρας.

Παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Μαρίνα Αχλάτη, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης και Νεκτάριος Παπαδάκης, εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων, Μέλη, φίλοι του Συλλόγου και πλήθος κόσμου.