Με αμείωτη διάθεση προσφοράς συνεχίζει το έργο του ο Σύλλογος Φίλων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες των ιατρών, των κλινικών και των ασθενών. Μέσα από την συλλογική προσπάθεια των μελών του και την έμπρακτη στήριξη των πολιτών, ο Σύλλογος καταφέρνει να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου.

Οι δωρεές και οι προσφορές των συμπολιτών μας αποτελούν τη βάση της προσπάθειας αυτής. Με τα χρήματα που συγκεντρώνονται, ο Σύλλογος προχωρά στην αγορά απαραίτητου εξοπλισμού και διαφόρων ειδών που καλύπτουν διάφορες ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος Φίλων επισκέφτηκε την ουρολογική κλινική του ΓΝΑΝ όπου συνομίλησε με τον Ουρολόγο κ. Εμμανουήλ Λιανό και ενημερώθηκε για την ανάγκη εύκαμπτου κυστεοσκόπιου. Άμεσα ο Σύλλογος μερίμνησε και προχώρησε στην αγορά του.

Στην ουρολογική κλινική του ΓΝΑΝ και στον ιατρό κ. Εμμανουήλ Λιανό το κυστεοσκόπιο παρέδωσαν τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Δέσποινα Καρνιαδάκη, Καίτη Κοζύρη, Δημήτρης Κουνενάκης, Δημήτρης Μετοχιανάκης και Γιώργος Βάρδας.

Χρήσιμη δωρεά

Ο ουρολόγος ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου προχώρησε στην αγορά ενός εύκαμπτου κυστεοσκοπίου, το οποίο θα αντικαταστήσει ένα παλαιότερο που είχαν στο τμήμα. Όπως σχολίασε αυτό το μηχάνημα θα βοηθά στην καθημερινή πρακτική. Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη λύση καθώς μέσα σε ελάχιστο χρόνο θα γίνεται η εξέταση και η διάγνωση, ένα εργαλείο που λύνει τα χέρια και των ιατρών.

Εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς το Σύλλογο Φίλων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για την πολύτιμη δωρεά, ενώ σημείωσε ότι σημαντική ήταν και η βοήθεια της ΩΡΛ κλινικής και του κ. Τσαμάνδουρα.

Αναβάθμιση εξοπλισμού

Παλαιότερα υπήρχε μια τεχνολογία με άκαμπτα μηχανήματα που ήταν τραυματικά και προκαλούσαν και επιπλοκές. Τώρα λοιπόν, με το νέο κυστεοσκόπιο, οι ασθενείς θα είναι πιο ικανοποιημένοι, ενώ οι ιατροί θα μπορούν να βρουν πιο εύκολα λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Μας είπε ακόμα, πως μέχρι πρότινος είχαν ένα άλλο μηχάνημα, το οποίο χάλασε και το πήγαν στην Αθήνα για αντικατάσταση. Το μηχάνημα αυτό το είχαν εδώ και περίπου 3 χρόνια, ενώ πριν από αυτό είχαν τα άκαμπτα μηχανήματα.

Το διάστημα κατά το οποίο το τελευταίο μηχάνημα ήταν στη διαδικασία αντικατάστασης-ελέγχου στην Αθήνα, το νοσοκομείο δεν ήταν δυνατό να καλύψει τους ασθενείς. Κάποιοι παλιοί ασθενείς που ενημερωνόντουσαν ότι πλέον το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε και θα χρειαζόταν να γίνει χρήση των παλαιότερων άκαμπτων, διέφευγαν σε γειτονικούς νομούς.

Ευρεία γεωγραφική κάλυψη

Ο ιατρός ενημέρωσε πως στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έρχονται άτομα όχι μονάχα από το Νομό Λασιθίου και τις γύρω περιοχές, αλλά ακόμη και από την Κάσο, την Κάρπαθο, το Ηράκλειο, τη Βιάννο και πολλές ακόμη τοποθεσίες.

Ο κ. Λιανός είναι ο μοναδικός ουρολόγος στο ΓΝΑΝ. Από την δική του πλευρά γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να καλυφτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς δύναται και να μην χρειαστεί να απευθυνθούν σε άλλα νοσοκομεία.

Μάλιστα ενημέρωσε πως κάνουν και μια σειρά χειρουργείων, στα οποία συνήθως οι ασθενείς μένουν στο νοσοκομείο ένα ή -το πολύ- δύο βράδια.

Ο κ. Λιανός είναι μόνος του, επομένως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, ένα άτομο δεν δύναται να κρατήσει μια κλινική για περισσότερες ημέρες. Όμως δέχονται στην κλινική τόσο τα ψυχρά περιστατικά όσο και τα επείγοντα στη φάση της εφημερίας, τα οποία εξυπηρετούνται, γίνονται οι θεραπείες τους ή ακόμη και χειρουργείο, εάν αυτό χρειαστεί.

Κάποια περιστατικά όμως αναγκαστικά πρέπει να φύγουν για τα νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό

Ο κ. Λιανός τόνισε πως υπάρχει ανάγκη για έμψυχο δυναμικό και ιατρούς ώστε να μπορούν και εκείνοι να καλύψουν την κλινική και να έχουν μεγαλύτερο εύρος και ποικιλία περιστατικών που θα παρακολουθούν. Με αυτό τον τρόπο δεν θα αναγκάζονται τα περιστατικά να φεύγουν εκτός, διότι θα καλύπτονται όλα από το ΓΝΑΝ.

Υπογράμμισε πως σε οποιαδήποτε κλινική σε ένα νοσοκομείο όπως το ΓΝΑΝ χρειάζονται τουλάχιστον τρία άτομα. Με τα τρία άτομα θα μπορούσαν να καλύπτονται σχεδόν όλες οι υπηρεσίες του μήνα ενώ τώρα που είναι ένα άτομο καλύπτει 7-8 εφημερίες το μήνα. Γεγονός που σημαίνει πως για περίπου 20 ημέρες μένει χωρίς ιατρό.

Όπως τονίζει ο κ. Λιανός, πρέπει να δοθούν κίνητρα είτε από την πολιτεία είτε σε τοπικό επίπεδο από διάφορους φορείς, ώστε να παρακινήσουν τους ιατρούς να έρθουν να εργαστούν στο ΓΝΑΝ.

Πρόκληση η προσέλκυση ιατρών

Ο γιατρός μάλιστα μας αποκάλυψε πως κάποιοι γιατροί είχαν κάνει τα χαρτιά τους, όμως τελικά δεν ήρθαν να αναλάβουν υπηρεσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν πριν δύο χρόνια, όταν αποχώρησε ο προηγούμενος συνάδελφός του, είχε κάνει τα χαρτιά της για να εργαστεί μια γιατρός από την Πάτρα. Ωστόσο, όπως του είπε, πραγματοποίησε έρευνα στο διαδίκτυο για τον Άγιο Νικόλαο και σχημάτισε την εικόνα ότι τους χειμερινούς μήνες δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζωή στην περιοχή. Προβληματίστηκε λοιπόν για τον τρόπο ζωής και τους ρυθμούς τον χειμώνα και για το πώς θα απασχολούνται τα παιδιά της. Έτσι αρνήθηκε τη θέση, θεωρώντας πως στην περιοχή μας δεν θα είχε κοινωνική ζωή.

Για την κλινική και τους ασθενείς

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Δημήτρης Κουνενάκης στάθηκε στην ουρολογική κλινική αναδεικνύοντας το σπουδαίο έργο που επιτελεί. Υπογράμμισε πως ο κ. Λιανός είναι ένας ιατρός με μεγάλη εμπειρία που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο και πως έχει καταφέρει να εξυπηρετεί περιστατικά και από άλλες περιοχές πέραν του Αγίου Νικολάου. Θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια για την προσφορά και το έργο του.

Δήλωσε πως ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μέσα από την αγορά του εύκαμπτου κυστεοσκοπίου βοηθά το μοναδικό ιατρό της κλινικής αυτής, αλλά και κατ’ επέκταση τους ασθενείς.

Ο κ. Κουνενάκης επεσήμανε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει στήριξη και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο. Πρόσθεσε πως μέσα από τα χρήματα που προσφέρει ο κόσμος, ο Σύλλογος Φίλων του ΓΝΑΝ μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τις κλινικές του νοσοκομείου, τους ιατρούς και τους ασθενείς.

Παρακίνησε, όσους πολίτες επιθυμούν και μπορούν να βοηθήσουν στηρίζοντας το Σύλλογο Φίλων. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα: Μετοχιανάκη Δημήτριο (6997179066), Βάρδα Γεώργιο (6977218476), Κοζύρη Καίτη (6974430770), Αρακαδάκη Γεώργιο (6932383884), Καρνιαδάκη Δέσποινα (6977500420), Χατζηδάκη Νικόλαο (6973793440) και στον ίδιο (6977278164).

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ