O Πολιτιστικός Σύλλογος Ορεινού διοργανώνει ένα κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Βογιατζάκη το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 21:00, στην πλατεία του χωριού.