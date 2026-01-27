Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

“Έγκριση μελετών στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου σήμερα 27.01.2026 .

Παρόντες Αθανασάκης Γ. Δήμαρχος, Περισυνάκης Ε. Αντιδήμαρχος, Χατζάκη Α. Αντιδήμαρχος

Απόντες Στεφανάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, Μπουτσάκης Συμεών Δημοτικός Σύμβουλος

1.«Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αβρακόντε» με προϋπολογισμό 210.000 με ΦΠΑ. και

2.«Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μέσα Λασιθίου» με προϋπολογισμό 230.000 με ΦΠΑ.