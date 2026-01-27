Αναφορά προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας αυτούσια την επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με την οποία καταγγέλλεται ότι η Κάρτα Αναπηρίας – ένα μέτρο που θεσπίστηκε ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας» – έχει στην πράξη μετατραπεί σε πηγή νέας ταλαιπωρίας, αποκλεισμών και διακρίσεων για χιλιάδες πολίτες με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.

Στην Αναφορά επισημαίνεται ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως τριτοβάθμια και αντιπροσωπευτική οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και θεσμικός κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας, απευθύνει κραυγή αγωνίας για ένα μέτρο που, αντί να άρει εμπόδια, δημιουργεί νέα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η κάρτα αναπηρίας «από εργαλείο αξιοπρέπειας έχει μετατραπεί σε πηγή νέας ταλαιπωρίας και διακρίσεων», γεγονός που συνιστά σοβαρή θεσμική αποτυχία.

Ιδιαίτερα οξείες είναι οι καταγγελίες για τη λειτουργία του helpdesk της κάρτας αναπηρίας. Σύμφωνα με την Ε.Σ.Α.μεΑ., καταγράφονται «αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας λόγω συνεχούς κατάληψης της γραμμής, εξαντλητικοί χρόνοι αναμονής, πλήρης έλλειψη προσβάσιμης εξυπηρέτησης για κωφούς και βαρήκοους μέσω νοηματικής γλώσσας, καθώς και καθυστερημένες ή ανύπαρκτες απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». Πρόκειται για μια εικόνα που ακυρώνει στην πράξη κάθε έννοια ισότιμης πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη διαδικασία έκδοσης και παράδοσης της πλαστικής κάρτας. Όπως αναφέρεται, δεν προβλέπεται γραπτή επικοινωνία για κωφούς και βαρήκοους δικαιούχους, ενώ τα ΕΛΤΑ εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες αστοχίες στην παράδοση: κάρτες επιστρέφονται στην Αθήνα χωρίς αιτιολόγηση, ακόμη και όταν οι δικαιούχοι προσέρχονται στα καταστήματα, με αποτέλεσμα νέους κύκλους αναμονής και ταλαιπωρίας.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα προβλήματα χρήσης της κάρτας στην καθημερινότητα. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταγγέλλει ότι η κάρτα αναπηρίας δεν μπορεί να επικυρωθεί στο Μετρό, τον Ηλεκτρικό και τον Προαστιακό, αποκλείοντας τα άτομα με αναπηρία από το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης. Ταυτόχρονα, η ψηφιακή ενεργοποίηση της κάρτας οδήγησε στην απενεργοποίηση της ATH.ENA CARD, επιτείνοντας τη σύγχυση και τον αποκλεισμό.

Στα αστικά ΚΤΕΛ της περιφέρειας, η κάρτα δεν γίνεται δεκτή λόγω εισοδηματικών κριτηρίων και αδυναμίας ελέγχου, δημιουργώντας άνιση μεταχείριση μεταξύ πολιτών διαφορετικών περιοχών της χώρας. Στα δε υπεραστικά ΚΤΕΛ, καταγράφονται καθημερινά περιστατικά άρνησης έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου, λόγω έλλειψης ενημέρωσης του προσωπικού. Η εικόνα αυτή συνθέτει ένα τοπίο διαρκούς αποκλεισμού από βασικά κοινωνικά δικαιώματα, με ευθύνη της Πολιτείας.

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτά και η καταγγελία ότι, παρότι ο σχεδιασμός της κάρτας αναπηρίας ανατέθηκε στο ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, η ίδια η Ε.Σ.Α.μεΑ. αποκλείστηκε από την υλοποίηση της εφαρμογής. Όπως τονίζεται, ο αποκλεισμός του αντιπροσωπευτικού φορέα των ατόμων με αναπηρία από το στάδιο της εφαρμογής συνέβαλε καθοριστικά στα σημερινά αδιέξοδα και αποδεικνύει μια βαθιά προβληματική αντίληψη χάραξης πολιτικής «χωρίς τους άμεσα ενδιαφερόμενους».

Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, με την Αναφορά της, καθιστά σαφές ότι η κάρτα αναπηρίας «δεν είναι ένα απλό διοικητικό εργαλείο, αλλά σύμβολο αξιοπρέπειας, ισότητας και έμπρακτου σεβασμού στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία».

«Η Κάρτα Αναπηρίας δεν είναι ένα ακόμη ψηφιακό έργο βιτρίνας. Είναι ένα δικαίωμα που αφορά την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την καθημερινή ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας. Όταν άνθρωποι με αναπηρία ταλαιπωρούνται για μήνες για μια κάρτα που δεν παραδίδεται, όταν αποκλείονται από τη μετακίνηση, όταν δεν μπορούν καν να επικοινωνήσουν με το helpdesk, τότε δεν μιλάμε για τεχνικές αστοχίες αλλά για πολιτική αποτυχία. Η Πολιτεία οφείλει να ακούσει τους ίδιους τους ανθρώπους που βιώνουν τον αποκλεισμό, να διορθώσει άμεσα τα λάθη και να εγγυηθεί ότι κανένα μέτρο που θεσπίζεται στο όνομα της ισότητας δεν θα μετατρέπεται σε εργαλείο νέων διακρίσεων. Αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.

Με την κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση, ζητείται άμεση πολιτική παρέμβαση, πλήρης διαφάνεια ως προς τη σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για την παράδοση της κάρτας και ο άμεσος ορισμός συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να δοθούν λύσεις. Γιατί μια κοινωνία που θέλει να λέγεται συμπεριληπτική δεν μπορεί να αφήνει τα άτομα με αναπηρία να παλεύουν καθημερινά με ένα σύστημα που τους στερεί δικαιώματα, αντί να τα εγγυάται.