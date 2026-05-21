Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, με τη συμμετοχή σχεδόν 200 αστυνομικών. Οι έρευνες πραγματοποιούνται στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με δεκάδες ελέγχους σε κατοικίες και ποιμνιοστάσια.

Τον συντονισμό έχει η Δίωξη Ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη συμμετοχή ειδικών αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ερευνάται εδώ και μήνες και αφορά δύο φερόμενες εγκληματικές ομάδες με οικογενειακό πυρήνα και κοινή σύνδεση.