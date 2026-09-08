Γενική Είσοδος: 6€

ΑΜΕΑ και Πολύτεκνοι: 5€

Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της PAW Patrol ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα κουτάβι που έχει εγκαταλειφθεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινόσαυρους. Όταν ο μεγάλος αντίπαλος της PAW Patrol, ο δήμαρχος Χάμντινγκερ, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορύξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου, αδρανούς ηφαιστείου. Τα κουτάβια της PAW Patrol βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης, πιο επικίνδυνες από όσες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς πρέπει να σταματήσουν τον Χάμντινγκερ πριν εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από το νησί.