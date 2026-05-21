Σε συνέχεια των συνεχών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων της Βουλευτού Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Σπυριδάκη, για την πορεία του έργου αποκατάστασης και αναβάθμισης του Δικταίου Άντρου, κατατέθηκε Επίκαιρη Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού, με αντικείμενο τη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης και τις δραματικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί στην τοπική οικονομία και στον τουρισμό του Οροπεδίου Λασιθίου.

Η Επίκαιρη Ερώτηση επαναφέρει με ιδιαίτερη ένταση ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο ένα έργο πολιτισμού ή μια κατασκευαστική εκκρεμότητα. Αφορά ένα μνημείο διεθνούς αναγνωρισιμότητας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης, αλλά και έναν ολόκληρο τόπο που στηρίζει σημαντικό μέρος της οικονομικής και κοινωνικής του δραστηριότητας στη λειτουργία του.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται: «Παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μας και τις συνεχείς εκκλήσεις των τοπικών φορέων, το Δικταίο Άντρο στο Οροπέδιο Λασιθίου – ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Κρήτης και σύμβολο του μινωικού πολιτισμού – παραμένει κλειστό, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του».

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλου οικονομικού και αναπτυξιακού αποτυπώματος, το οποίο παρουσιάστηκε ως έργο στρατηγικής σημασίας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρεται: «Το έργο “Βελτίωση Προσβασιμότητας και Αναβάθμιση Υποδομών του Δικταίου Άντρου”, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορά ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης και αποτελείται από 10 υποέργα».

Ωστόσο, η Επίκαιρη Ερώτηση καταγράφει μια εικόνα η οποία απέχει σημαντικά από το κυβερνητικό αφήγημα περί ομαλής εξέλιξης των εργασιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με την πρόοδο των επιμέρους έργων: «Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας, για το έργο στερέωσης έχει ήδη καταβληθεί ποσό 899.998,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο της συμβατικής του αξίας, ενώ το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί».

Παράλληλα, αναδεικνύεται ότι σημαντικά τμήματα του συνολικού σχεδιασμού παραμένουν ακόμη ανοιχτά: «Πολλά τμήματα του έργου παραμένουν σε εξέλιξη ή δεν έχουν εκκινήσει».

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί – όπως σημειώνεται – η πορεία του μεγαλύτερου υποέργου του συνολικού σχεδίου.

Όπως αναφέρει η Ερώτηση: «Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η πορεία του Υποέργου 1, προϋπολογισμού περίπου 10,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά την κατασκευή αναβατορίου και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού».

Και συνεχίζει: «Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίησή του, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων και την πορεία του συνολικού σχεδιασμού».

Η Επίκαιρη Ερώτηση αποδομεί παράλληλα την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως επισημαίνεται: «Παρά τις απαντήσεις του Υπουργείου ότι το έργο “προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος”, στην πράξη δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια ανακοίνωση, αυτοψία ή ενημέρωση των φορέων».

Και το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης περιγράφεται με ιδιαίτερα σαφή τρόπο: «Το αποτέλεσμα είναι ένα μνημείο κλειστό για δεύτερη συνεχόμενη τουριστική περίοδο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιοχή».

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναδεικνύει ότι το πρόβλημα πλέον ξεπερνά τα στενά όρια ενός τεχνικού έργου και αποκτά βαθιά κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση.

Το Οροπέδιο Λασιθίου, όπως υπογραμμίζεται, έχει ήδη επιβαρυνθεί από αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα: «Το Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο έχει ήδη πληγεί σοβαρά από ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές στις καλλιέργειες, βιώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια από τις πιο δύσκολες τουριστικές χρονιές».

Η Ερώτηση περιγράφει επίσης με σαφήνεια τις οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία: «Οι επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία του σπηλαίου, είδαν μείωση επισκεψιμότητας και τζίρου, ενώ η Πολιτεία δεν έλαβε κανένα μέτρο αντιστάθμισης ή στήριξης».

Η παρέμβαση της Βουλευτού Λασιθίου συνδέει άμεσα το ζήτημα του Δικταίου Άντρου με τη συνολική συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ισόρροπη στήριξη της ενδοχώρας της Κρήτης.

Γιατί, όπως αναδεικνύεται μέσα από την Επίκαιρη Ερώτηση, όταν ένα έργο σχεδόν 16 εκατομμυρίων ευρώ καθυστερεί χωρίς σαφή εικόνα προόδου, όταν κρίσιμα υποέργα παραμένουν μετέωρα και όταν ένας ολόκληρος τόπος βιώνει δεύτερη χαμένη τουριστική περίοδο, δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό ζήτημα διαχείρισης έργου.

Πρόκειται για ζήτημα πολιτικής ευθύνης.

Πρόκειται για ερωτήματα διαφάνειας.

Πρόκειται για ερωτήματα λογοδοσίας.

Και κυρίως, πρόκειται για την αγωνία μιας τοπικής κοινωνίας που βλέπει τον τόπο της να μετρά συνεχώς απώλειες χωρίς να λαμβάνει απαντήσεις.

Η Βουλευτής Λασιθίου, με την κατάθεση της Επίκαιρης Ερώτησης, καλεί πλέον την Υπουργό Πολιτισμού να δώσει δημόσιες και σαφείς απαντήσεις από το βήμα της Βουλής σχετικά με την πραγματική πορεία του έργου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του και την αποφυγή νέων καθυστερήσεων ή κινδύνων απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.