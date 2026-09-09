Την Κυριακή που μας έρχεται, ο Σύλλογός μας θα επισκεφτεί την ξακουστή παραλία Αγριόμαντρα στο Καβούσι.

Από το χωριό Καβούσι θα κατευθυνθούμε περπατώντας πάνω σε χωματόδρομο, προς τα βόρεια, όπου θα επισκεφτούμε το ονομαστό Θεριόσπηλιο και μετά θα κατευθυνθούμε προς την παραλία Αγριόμαντρα. Κρατάμε μαγιό καπέλο, αντηλιακό και καλή διάθεση. Πορεία εύκολη, απόστασης 10 χιλιομέτρων, υψομετρικής διαφοράς +200 μέτρα και διάρκειας 2:30 ωρών περίπου.

Υπεύθυνος εκδρομής Γιαλίζη Μαρία. Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή το βράδυ στο τηλ. 6977669765 Γιαλίζη Μαρία. Ώρα συγκέντρωσης, μπροστά από το Κέντρο Νεότητας, στις 7:50 με ώρα αναχώρησης 8:00. Στην εκδρομή μας θα περπατήσουμε με το αδελφό σωματείο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου.