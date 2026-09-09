Την Κυριακή που μας έρχεται, ο Σύλλογός μας θα επισκεφτεί την ξακουστή παραλία Αγριόμαντρα στο Καβούσι.
Από το χωριό Καβούσι θα κατευθυνθούμε περπατώντας πάνω σε χωματόδρομο, προς τα βόρεια, όπου θα επισκεφτούμε το ονομαστό Θεριόσπηλιο και μετά θα κατευθυνθούμε προς την παραλία Αγριόμαντρα.
Κρατάμε μαγιό καπέλο, αντηλιακό και καλή διάθεση.
Πορεία εύκολη, απόστασης 10 χιλιομέτρων, υψομετρικής διαφοράς +200 μέτρα και διάρκειας 2:30 ωρών περίπου.
Υπεύθυνος εκδρομής Γιαλίζη Μαρία.
Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή το βράδυ στο τηλ. 6977669765 Γιαλίζη Μαρία.
Ώρα συγκέντρωσης, μπροστά από το Κέντρο Νεότητας, στις 7:50 με ώρα αναχώρησης 8:00.
Στην εκδρομή μας θα περπατήσουμε με το αδελφό σωματείο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παρακάτω όροι έχουν στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας:
• Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης.
• Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος εγγραφής είναι 10€ ετησίως και ισχύει έως 31/12 κάθε έτους.
• Κάθε μέλος συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τους συμμετέχοντες.
• Οι γονείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά τους.
• Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ή αποκλεισμού συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.
• Ο αρχηγός έχει επίσης το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε άτομα που δεν τηρούν τους όρους ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία της διαδρομής και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
• Οι αναφερόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές και αφορούν μέσο ρυθμό πεζοπορίας, χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.