Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, σχετικά με περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αγίου Νικολάου, παρουσιάζοντας το χρονικό της υπόθεσης, τις άμεσες ενέργειες του Δήμου, την πλήρη αποκατάσταση του ποσού, καθώς και τις διαδικασίες διερεύνησης και ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ακολουθεί η ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θέλω να κάνω μια σύντομη αλλά σαφή ενημέρωση για το περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και το οποίο έχει ήδη λάβει δημοσιότητα.

Επειδή ακούστηκαν δημόσια αναφορές περί έλλειψης ενημέρωσης, ακόμη και χαρακτηρισμοί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αντιμετωπίζεται ως «διακοσμητικό», θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος:

Το Δημοτικό Συμβούλιο προφανώς δεν είναι διακοσμητικό. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, όταν μιλάμε για μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη και ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, όλοι οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δημόσιες δηλώσεις μας και να μην προτρέχουμε των πραγματικών δεδομένων.

Το σημαντικότερο πρώτα: τα χρήματα βρίσκονται στον λογαριασμό του Δήμου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί καμία οικονομική ζημία από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το χρονικό έχει ως εξής:

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και ακολούθησε αριθμός τμηματικών μεταφορών προς λογαριασμούς τρίτων, συνολικού ύψους λίγο μικρότερου των 500.000 ευρώ.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εντόπισε τις συναλλαγές το πρωί της ίδιας ημέρας. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση.

Επικοινωνήσαμε αμέσως με την τράπεζα, δηλώσαμε ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και ζητήσαμε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την αποκατάσταση του προβλήματος.

Παράλληλα, κατατέθηκε μήνυση και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν την υπόθεση.

Η τράπεζα, πολύ σύντομα την ίδια ημέρα, αποκατέστησε το σύνολο του ποσού στον λογαριασμό του Δήμου.

Επαναλαμβάνω, λοιπόν: δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα του Δήμου και των δημοτών.

Θέλω επίσης να επισημάνω και να υπενθυμίσω ότι ήδη από την ίδια ημέρα, όταν επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων μου έθεσαν το ζήτημα, τους διαβεβαίωσα ότι τα χρήματα είχαν ήδη επιστρέψει στον λογαριασμό του Δήμου και ότι δεν υπήρχε οικονομική ζημία.

Επομένως, δεν είναι ακριβές ότι δεν υπήρξε ενημέρωση. Υπήρξε ενημέρωση στο μέτρο που μπορούσε υπεύθυνα να δοθεί εκείνη τη στιγμή, χωρίς να δημοσιοποιούνται στοιχεία μιας υπόθεσης που μόλις είχε αρχίσει να διερευνάται.

Από την πρώτη στιγμή ελέγξαμε επίσης τη δραστηριότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου, τόσο για την ημέρα του περιστατικού όσο και για προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων ή των υπολογιστών του Δήμου.

Η ακριβής τεχνική διαδρομή του περιστατικού εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. Δεν θα ήταν ούτε σοβαρό ούτε υπεύθυνο να προδικάσουμε τα συμπεράσματά της.

Παράλληλα, διέταξα άμεσα εσωτερική προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υπηρεσιακές ενέργειες, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και όλες οι συνθήκες του περιστατικού.

Η εξέταση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν πρόκειται ούτε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμά της ούτε, βεβαίως, να αποκρύψουμε οτιδήποτε τυχόν προκύψει.

Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή να εξεταστούν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου, σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία, το Τμήμα Πληροφορικής και την τράπεζα.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η δυνατότητα πρόσθετης επιβεβαίωσης των συναλλαγών από δεύτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια.

Υπενθυμίζω επίσης ότι ο Δήμος είχε ήδη πραγματοποιήσει πρόσφατα σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων του σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Η εκπαίδευση αυτή δεν σταματά ποτέ. Με αφορμή και το συγκεκριμένο περιστατικό, θα πραγματοποιηθούν νέα σεμινάρια και επικαιροποιημένη ενημέρωση του προσωπικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές απάτες, στην ασφαλή χρήση των πληροφοριακών και τραπεζικών συστημάτων και στην αναγνώριση απόπειρας εξαπάτησης.

Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφορά αποκλειστικά τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Αντίστοιχο περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, σε άλλους δήμους, στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) και σε ιδιώτες, ενώ η δράση οργανωμένων κυκλωμάτων ηλεκτρονικής απάτης αποτελεί ένα ευρύτερο πρόβλημα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ούτε μπορεί να ευθύνεται ούτε καλείται να απολογηθεί για την παράνομη δράση τρίτων. Αυτό για το οποίο οφείλει να λογοδοτεί είναι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε, εάν προστάτευσε τα συμφέροντα των δημοτών και εάν διερευνά κάθε πτυχή του περιστατικού.

Και ως προς αυτά, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα:

Το περιστατικό εντοπίστηκε το ίδιο πρωί. Ενεργήσαμε αμέσως. Κινητοποιήθηκαν η τράπεζα και οι αρμόδιες αρχές. Τα χρήματα αποκαταστάθηκαν στο σύνολό τους. Διατάχθηκε εσωτερική προκαταρκτική εξέταση. Και ήδη εξετάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Θέλω, επομένως, να καταστήσω σαφές ότι από την πρώτη στιγμή δεν υπήρξε καμία προσπάθεια «απόκρυψης» της υπόθεσης. Υπήρξε υποχρέωση υπεύθυνης διαχείρισής της.

Θα ήταν ανεύθυνο, όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, να ανακοινώνουμε δημόσια τεχνικά στοιχεία, κινήσεις, πρόσωπα ή πληροφορίες που μπορεί να έχουν σημασία για τις αρχές ή να επηρεάσουν τη διερεύνηση.

Άλλο πράγμα είναι η θεσμική ενημέρωση και άλλο η δημόσια μετάδοση κάθε στοιχείου μιας ενεργής έρευνας.

Η ελευθερία της ενημέρωσης είναι αυτονόητη. Εξίσου αυτονόητη, όμως, πρέπει να είναι και η ευθύνη στην ενημέρωση, ιδίως όταν πρόκειται για ενεργές έρευνες, δημόσιο χρήμα και πιθανές ποινικές ευθύνες. Οι τίτλοι εντυπωσιασμού δεν μπορούν να υποκαθιστούν τα πραγματικά δεδομένα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται σήμερα για όλα όσα μπορούν υπεύθυνα να γνωστοποιηθούν. Εφόσον από τις έρευνες προκύψουν νέα στοιχεία που μπορούν και πρέπει να τεθούν υπόψη του Σώματος, αυτό ασφαλώς θα γίνει.

Κλείνοντας, λοιπόν, κρατώ τρία απολύτως σαφή δεδομένα:

Πρώτον, ο Δήμος αντέδρασε άμεσα.

Δεύτερον, διασφαλίστηκε μέχρι και το τελευταίο ευρώ των χρημάτων των δημοτών και ο Δήμος δεν υπέστη καμία οικονομική ζημία.

Τρίτον, δεν αρκεστήκαμε στην οικονομική αποκατάσταση. Η υπόθεση διερευνάται πλήρως από τις αρμόδιες αρχές και από τον ίδιο τον Δήμο και λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ασφάλεια.

Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα.

Και θεωρώ ότι πάνω σε αυτά —και όχι σε εντυπώσεις ή χαρακτηρισμούς— πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή είναι η υπεύθυνη και θεσμική στάση που οφείλουμε να κρατήσουμε όλοι.