Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες ανθρώπους που τον ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»