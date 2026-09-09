Συλλυπητήριο ψήφισμα για την εκδημία του Γεωργίου Μ. Δεσποτάκη πρώην Δημοτικού Συμβούλου εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου (8/9/2026):

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Τρίτη 8-9-2026 σε συνεδρίαση, μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ, πρώην Δημοτικού Συμβούλου

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που ανέπτυξαν την κοινωνική δράση και τις πολλές υπηρεσίες που προσέφερε ο εκλιπών ως Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου, Καταθέτει τον ειλικρινή σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του στο πρόσωπο του, αποχαιρετά έναν άνθρωπο που τον διέκρινε η ευγένεια και το απαράμιλλο θάρρος .

Στους οικείους του απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι :

Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην εξόδιο ακολουθία Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο

Άγιος Νικόλαος 8-9-2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ