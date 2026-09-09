Γνωστοί έγιναν από την ΕΠΟ οι διαιτητές της Α’ φάσης του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδας, εκεί που συμμετέχουν από την ΕΠΣ Λασιθίου ΑΟΑΝ και ΑΟ Βραχασίου (η ΑΕΝ έχει περάσει στη Β’ φάση άνευ αγώνα) και έχουν ως εξής:

13/09/2026 16:30 Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, ΑΟΑΝ-ΠΟΑ : Κωνσταντίνος Καλυβιανάκης, Γεώργιος Κελαϊδής-Γεώργιος Πετράκης (Ρεθύμνου), 4ος Θωμας Λιάγκος (Λασιθίου).

: Κωνσταντίνος Καλυβιανάκης, Γεώργιος Κελαϊδής-Γεώργιος Πετράκης (Ρεθύμνου), 4ος Θωμας Λιάγκος (Λασιθίου). 13/09/2026 16:30 Γήπεδο Τυμπακίου, Τυμπακίου ΑΟ-ΑΟ Βραχασίου: Δημήτριος Αντωνίου, Ιωάννης Καγιαμπάκης-Αχιλλέας Μαρκάκης (Χανίων), 4ος Γεώργιος Πατεμτζης (Ηρακλείου)