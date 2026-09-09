«Η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (BOTOX) αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από ιατρούς για παθήσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους, καθώς και από οδοντιάτρους, επί τη βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων ενδείξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας” και του π.δ. 39/2009 “Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας”».

Αυτό ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (BOTOX), επισημαίνοντας πως ως σύλλογος θεωρεί σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν αποτελούν απλές αισθητικές υπηρεσίες, αλλά ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιστημονικής δεοντολογίας, της προβλεπόμενης εκπαίδευσης και των κανόνων ασφαλούς άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων ενημερώνει πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.19454/27-04-2026 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 9ΨΒ6465ΦΥΟ-Χ6Γ), παρέχονται σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (BOTOX). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος για αισθητικούς σκοπούς, πρέπει να διενεργείται από ειδικευμένους ιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων, στα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση: «Αισθητικής, Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής / Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας / Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής».

Εξηγεί δε, ότι η επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και ειδικευμένου ιατρού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, καθώς η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου, η αναγνώριση πιθανών αντενδείξεων, η ενημέρωση για τους αναμενόμενους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και η αντιμετώπισή τους, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ορθής ιατρικής πρακτικής.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων δεν επιθυμεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες αισθητικές ιατρικές πράξεις. Αντιθέτως, θεωρεί αυτονόητο ότι αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με όρους ασφάλειας, επιστημονικής επάρκειας, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον ασθενή. Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το ποιος διενεργεί τις συγκεκριμένες πράξεις και υπό ποιες προϋποθέσεις, και να ζητούν προηγουμένως πλήρη ενημέρωση και ιατρική αξιολόγηση», επισημαίνει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, παιδοχειρουργός Παρασκευή Ορφανουδάκη.

Τονίζει επίσης πως «ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ενημερώνοντας υπεύθυνα την κοινωνία των Χανίων».