Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση της ξεχωριστής μουσικής βραδιάς με τους Encardia, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Κανάλι της Ελούντας, στο πλαίσιο του «2ου Φεστιβάλ Κρηνών».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Τοπική Κοινότητα Ελούντας και στον Προοδευτικό Σύλλογο Ελούντας για τη συνδιοργάνωση και την πολύτιμη συνεργασία τους, καθώς και στο Εστιατόριο «Κανάλι» και στον κ. Γεώργο Φουλέ, ιδιοκτήτη του Εστιατορίου «Το Περιγιάλι», για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης για τη συνεργασία, την υποστήριξη και τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και η θερμή ανταπόκρισή του ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική του «2ου Φεστιβάλ Κρηνών», αλλά και τη μοναδικότητα της Ελούντας ως τόπου που μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις υψηλής ποιότητας, συνδέοντας τη μουσική, την παράδοση και τον πολιτισμό με το ιδιαίτερο φυσικό και ιστορικό της τοπίο.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί όλους όσοι στήριξαν και αγκάλιασαν αυτή την όμορφη βραδιά και συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο και την ξεχωριστή ταυτότητα του τόπου μας.