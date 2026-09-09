Ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη και επιτήδειοι ψηφιακοί «ποντικοί» έδρασαν κατά το γνωστό τρόπο, καταφέρνοντας με επάλληλες μεταφορές χρημάτων να υπεξαιρέσουν μισό εκατομμύριο ευρώ, θα ζητήσουν από τη δημοτική αρχή οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας, στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, το χρονικό της δημιουργίας από τους ψηφιακούς κλέφτες, πλαστού ψηφιακού περιβάλλοντος πανομοιότυπου με αυτό της εμπορικής τράπεζας, έχοντας κατοχυρώσει στην Google ψηφιακή διεύθυνση ανεπαίσθητα τροποποιημένη με την αντίστοιχη ονομασία της τράπεζας, ώστε να ανοίγει συνήθως κατά προτεραιότητα την πλαστή αντί της πραγματικής ιστοσελίδας, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον χρήση η ανακατεύθυνση στο πλαστό περιβάλλον, έχει και συνέχεια. Καθημερινά έρχονται στο φως και άλλα περιστατικά φορέων και πολιτών που έπεσαν θύματα κλοπής χρημάτων από λογαριασμούς που διατηρούσαν στη συγκεκριμένη τράπεζα, της οποίας οι ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των πελατών της αποδείχθηκαν ανεπαρκείς…

Μέχρι και χθες, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τα γνωστοποιηθέντα κρούσματα αρπαγής χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της συγκεκριμένης τράπεζας που προκάλεσαν «ντόρο», ακριβείς εξηγήσεις δεν είχαν δοθεί ούτε από τα «θύματα» ούτε από την τράπεζα… Ούτε, δυστυχώς και από τις επίσημες Αρχές που θα έπρεπε ταχέως, υπεύθυνα και με λεπτομέρειες να ενημερώσουν το κοινό για το πρόβλημα και πώς να προστατευτεί. Αντιθέτως οι μέρες κυλούσαν στη σιωπή, τα θύματα πολλαπλασιάζονταν μέχρι που το θέμα ήλθε στο φως της δημοσιότητας, αλλά και πάλι, η αναγκαστική ενημέρωση που έκαναν ορισμένοι φορείς χαρακτηρίστηκε από πλήθος σημαίνοντα με ελάχιστα τα σημαινόμενα… Αυτό προκάλεσε περισσότερα ερωτηματικά και απορίες, για το τι και πώς ακριβώς συνέβησαν όλες αυτές οι ψηφιακές κλοπές των χρημάτων.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κλαπέντος μισού εκατομμυρίου από το Δήμο Αγίου Νικολάου, αναμέναμε τις μέρες που κύλησαν να υπάρξει διαφώτιση. Επειδή πέραν της σιβυλλικής ανακοίνωσης του Δήμου, δεν υπήρξε κάτι περισσότερο, οι επικεφαλής της μειοψηφίας θα ζητήσουν απόψε πληρέστερη ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μ. Μενεγάκη.

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης, τίθεται ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης επί του πολύ σοβαρού αυτού συμβάντος. «Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε, φύγανε χρήματα από το λογαριασμό του Δήμου; Τα χρήματα αυτά βρίσκονται στα χέρια αγνώστων δραστών; Η τράπεζα μέσω της ιστοσελίδας e-banking της οποίας επετράπη να γίνει η κλοπή, επέστρεψε τα χρήματα που εκλάπησαν ή δεσμεύτηκε ότι θα τα επιστρέψει από κάποιο δικό της, εγγυητικό, κεφάλαιο; Τί μέτρα ελήφθησαν από τη γνωστοποίηση της κλοπής ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια χρημάτων του Δήμου από τους λογαριασμούς που διατηρεί στη συγκεκριμένη τράπεζα; Εάν ο Δήμαρχος δεν ενημερώσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, θα προχωρήσω προσωπικά με επιστολή μου να ζητήσω επισήμως την κατάθεση στοιχείων που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση», είπε ο κ. Χαριτάκης.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας μάλιστα ανέφερε ότι «ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπήρξε θύμα δυσφήμισης στο πανελλήνιο, από την υπόθεση αυτή. Να φαίνεται ότι του έκλεψαν χρήματα και να μην έχει υπάρξει αντίδραση. Ή ότι είναι ανοχύρωτος στις διαθέσεις όποιου επιχειρήσει να του αφαιρέσει χρήματα δια της οδού αυτής. Ο Δήμος οφείλει να λάβει μέτρα, να βάλει πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες αν δεν καλύπτεται από εκείνες που διαθέτει, για να προστατευτεί από ψηφιακές επιβουλές. Πρέπει επιτέλους να πληροφορηθούμε τι συνέβη! Δεν είμαστε διακοσμητικά στοιχεία», τόνισε.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης δήλωσε ότι οι επικεφαλής των δημοτικών ομάδων του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και μέρες περίμεναν ενημέρωση από τον ίδιο το Δήμαρχο, η οποία μέχρι χθες δεν υπήρξε. «Παρ’ ότι στην αρχική επικοινωνία που είχαμε, ο κ. Μενεγάκης είχε δηλώσει ότι θα μας ενημέρωνε μόλις είχε στη διάθεσή του περισσότερα στοιχεία, ουδέποτε το έκανε! Τα ερωτηματικά όμως μένουν. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι ο Δήμος δεν υπέστη οικονομική ζημιά από το περιστατικό. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς; Τα χρήματα επεστράφησαν και βρίσκονται στο λογαριασμό του Δήμου ή απλά η Τράπεζα έδωσε υποσχετική επιστολή ότι θα τα επιστρέψει; Εχει σημασία η διαδικασία. Όπως επίσης η τράπεζα έχει την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις πώς και γιατί συνέβη ό,τι συνέβη και να υποδείξει πως δεν θα ξανασυμβεί. Περιμένουμε την ενημέρωση», τόνισε ο κ. Αλεξάκης.

Ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Γιώργος Φιλιππάκης έχει ζητήσει να γίνει εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης. Δήλωσε ότι θεωρεί αναγκαία την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αιτίες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό, για τις ενέργειες που έγιναν για τη διασφάλιση των χρημάτων του Δήμου, αλλά και για τα μέτρα που ελήφθησαν ή θα ληφθούν για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Όπως επίσης θεωρεί απαραίτητη και την ενημέρωση του κοινού για το πώς θα προστατευτούν από τους επιτήδειους του κυβερνοχώρου που επιβουλεύτηκαν τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες στο Δήμο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ