Με εξέχουσα λαμπρότητα, τη δέουσα ιεροπρέπεια και με τη συμμετοχή πολλών ευσεβών χριστιανών της ευρύτερης περιοχής εορτάσθηκε η Θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής Μαλλών Ιεράπετρας την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, ο οποίος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο.

Στο κήρυγμά του, κατά τη ώρα του «Κοινωνικού», ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα θεολογικά μηνύματα του γεγονότος της γέννησης της «τροφού της ζωής ημών», σημειώνοντας ότι «χαράν εμήνυσε παση τη οικουμένη», διότι γίνεται αφορμή να αποκαλυφθεί το μυστήριο της θείας Οικονομίας, με σκοπό την αποκατάσταση του ανθρώπου και την επαναφορά του στην κοινωνία με τον Θεό.

Όπως τόνισε ο Σεβ. κ. Κύριλλος, η γέννηση της Παρθένου Μαρίας είναι εορτἠ της λύσης όχι μόνο της ατεκνίας των αγίων Προπατόρων Ιωακείμ και Άννας αλλά και της πνευματικής στείρωσης του ανθρώπου, καθώς προμηνύει και προετοιμάζει την «ανατολή του ήλιου της δικαιοσύνης», του Σωτήρα Χριστού, ο οποίος με το εκούσιο Πάθος και την Ανάστασή Του θα λύσει την προπατορική κατάρα, θα δώσει τη θεία χάρη και ευλογία, θα καταργήσει την εξουσία του θανάτου και θα δωρίσει τη δυνατότητα της αιώνιας ζωής στον άνθρωπο.

Στο τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος απένειμε το οφφίκιο του Σταυροφόρου Πρωτοπρεσβυτέρου στον Αιδεσιμώτατο Εφημέριο της Μονής π. Αντώνιο Κανάρη, επισημαίνοντας ότι, αν και συνταξιούχος Εφημέριος, διακονεί ανελλιπώς και αδιαλείπτως τις λειτουργικές ανάγκες του μοναστηριού, ενώ φέτος συμπλήρωσε πενήντα χρόνια ιερωσύνης και διακονίας στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνος της Παναγίας γύρω από τον ναό του Καθολικού της Μονής και στη συνέχεια ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ευλόγησε τους άρτους στο προαύλειο.

Πριν την Απόλυση, σε μια ολιγόλεπτη και σεμνή τελετή, τιμήθηκε ο κ. Μιχαήλ Εμμ. Τσαγκαράκης, γνωστός και ως «Βλαχομιχάλης», για το έμμετρο έργο του σε κρητικό δεκαπεντασύλλαβο και ντοπιολαλιά «Ο Όσιος Χατζη-Ανανίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής Μαλλών Κρήτης», αντίτυπα του οποίου μοιράστηκαν στο εκκλησίασμα.

Τον Σεβασμιώτατο προσφώνησε κατάλληλα η Φιλόλογος – συνταξιούχος Εκπαιδευτικός κ. Γεωργία Λουτσέτη, η οποία επιγραμματικά αναφέρθηκε στα βιογραφικά στοιχεία και το εν λόγω πόνημα του κ. Τσαγκαράκη.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος συνεχάρη τον κ. Τσαγκαράκη για το μεγάλης ιστορικής, λαογραφικής και συναισθηματικής αξίας πόνημά του και του επέδωσε μία εικόνα της Παναγίας της Εξακουστής, με την εγκάρδια ευχή του η Υπεραγία Θεοτόκος να ευλογεί, να σκέπει και να προστατεύει τη ζωή του.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Αντώνιος Ξυδιανός, συνταξιούχος Εφημέριος, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Αντώνιος Κανάρης, Εφημέριος της πανηγυρίζουσας Μονής, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Σάββας Λιναδράκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας, ο Αιδεσιμολ. Ιερεύς Γεώργιος Σμυρνιωτάκης, Εφημέριος των Ενοριών Ρίζας, Χριστού και Μεταξοχωρίου και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ στο ιερό αναλόγιο διακόνησαν οι Ιεροψάλτες κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, κ. Ανδρέας Μιχελαράκης, κ. Γεώργιος Φανουράκης και κ. Γεώργιος Τσένος.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, η Γεν. Γραμματέας του Δήμου Ιεράπετρας κ. Μαρία Φραντζεσκάκη, οι Πρόεδροι των Τοπικών Δημοτικών Κοινοτήτων Μαλλών κ. Εμμανουήλ Μεραμβελλιωτάκης, Ανατολής κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος και Μύθων κ. Νικόλαος Σιγανός, και πλήθος προσκυνητών από την ευρύτερη περιοχή.