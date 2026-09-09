Νέα κίνηση ενίσχυσης με τον Ashyandro Holder για την Αναγέννηση, αναφέροντας στην ανακοίνωση της:

Η Αναγέννηση Ιεράπετρας συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και καλωσορίζει στην οικογένειά της τον Ashyandro Holder!

Ο γεννημένος το 2005 Ολλανδός μεσοεπιθετικός αποτελεί τη νέα μας μεταγραφική προσθήκη, ερχόμενος στη χώρα μας με εμπειρίες από το ποδόσφαιρο της Ολλανδίας και της Σουηδίας, όπου και αγωνίστηκε μέχρι και την 4η κατηγορία!

Με διάθεση για νέες προκλήσεις, ο Ashyandro έρχεται στην Αναγέννηση με στόχο να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς μας για τη νέα σεζόν!

Ashyandro, καλώς ήρθες στην Αναγέννηση Ιεράπετρας!

Σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες και… πολλά γκολ και νέες όμορφες στιγμές με τα λιοντάρια!