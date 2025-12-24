Παιχνίδια, δραστηριότητες, υπέροχες δημιουργίες, μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις περιελάμβανε το 8ο Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Φεστιβάλ Δημιουργίας και Δράσης «Άγιος Βασίλης έρχεται» στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας. Πρόκειται για μια διοργάνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με την σχολική μονάδα και με την στήριξη πολλών συλλόγων και του Δήμου Σητείας. Καλωσορίζοντας μικρούς και μεγάλους ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Υποδιευθυντής του Σχολείου κ. Κωνσταντίνος Παθιάκης ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν για την πραγματοποίηση του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ, το οποίο απόλαυσαν τα παιδιά αλλά και οι οικείοι τους.

«Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι πάντα μία υπενθύμιση της αξίας της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ενότητας», ανέφερε ο κ. Παθιάκης. Συνεχάρη όλα τα παιδιά που με τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητα τους δίνουν ζωή στον χώρο, «είναι η πηγή έμπνευσης όλων μας και ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε το σχολείο μας καλύτερο και χαρούμενο».

Ευχαρίστησε θερμά για την συνεργασία και την στήριξη, τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς που με αφοσίωση κι αγάπη στήριξαν την προετοιμασία της γιορτής αλλά και κάθε μέρα καλλιεργούν στους μαθητές γνώσεις και αξίες. Επίσης ευχαρίστησε θερμά τους φορείς, τους συλλόγους, το Δήμο Σητείας κι όλους για την εθελοντική συνδρομή και την συμμετοχή στην γιορτή. «Αυτές τις ημέρες να θυμηθούμε ότι τα πιο σημαντικά δώρα είναι στην καρδιά μας, η αγάπη, η καλοσύνη, η οικογένεια, η ελπίδα. Ας γεμίσουμε το νέος έτος με όλα αυτά. Να θυμάστε πάντα ότι η πατρίδα είναι η καρδιά και να αγαπάτε τους ανθρώπους», ευχήθηκε.

Πολλές και διαφορετικές ήταν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου Παιδικού Φεστιβάλ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας με τη συνδρομή συλλογικοτήτων και φορέων: της Ομάδας Εθελοντών Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας καρέτα-καρέτα, του ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα» -δημιουργία χριστουγεννιάτικων μπισκότων, του ΕΛΜΕΠΑ- Τρέφομαι υγιεινά σε χριστουγεννιάτικο ρυθμό, της ΣΑΕΚ Σητείας- face painting, του Γιώργου Ανδρεαδάκη με τα επιτραπέζια παιχνίδια, του Λυκείου Ελληνίδων Σητείας -δημιουργία χριστόψωμων, της Σχολής παραδοσιακών χορών Ευαγγελία Βεζυράκη, του Περιφερειακού Τμήματος Σητείας του ΕΕΣ, των εκπαιδευτικών του σχολείου (Αλέκα Λεμονιά, Φραγκιαδάκη Μαρία, Καλογεράκη Μαριάννα, Παθιάκη Χρυσούλα, Μακρίδου Σοφία, Χρυσουλάκη Γωγώ, Μιαουδάκη Κέλλη, Μπάκα Παναγιώτης, Αισα Γκιούργα) καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών που βοήθησαν -κάλαντα, κατασκευές χριστουγεννιάτικες και κάρτες και θεατρικό δρώμενο. Και βέβαια καθοριστική ήταν η παρουσία του Αϊ- Βασίλη.

Ψυχαγωγία

«Η συγκεκριμένη είναι μία γιορτή, που σκοπό έχει να ψυχαγωγήσει τα παιδιά, αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις. Σκοπός μας πάντα είναι να γίνεται το καλύτερο για τα παιδιά», τόνισε ο κ. Παθιάκης ευχόμενος σε όλους καλές γιορτές και καλή χρονιά γεμάτη ελπίδες κι όνειρα για κάτι καλύτερο.

Ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου κ. Ιωάννης Νούλης εξέφρασε την χαρά του για την πολυπληθή συμμετοχή των παιδιών και συνολικά του κόσμου στην γιορτή που συνδιοργανώνει η δημιουργική κοινότητα, το σχολείο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι μια γιορτή που προσφέρει πολλά πράγματα όπως τόνισε, πρώτα, πρώτα την εξωστρέφεια του σχολείου στην κοινότητα και σε όλους τους μαθητές της περιοχής. «Ανοίγουμε το σχολείο για όλη την κοινότητα, για όλη την πόλη και χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ» τόνισε, ευχόμενος σε όλους καλές γιορτές και καλή χρονιά.

Η γιορτή, όπως σημείωσε, πέραν όλων των άλλων, προσφέρει μία πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας, αναδεικνύει τον πολύπλευρο ρόλο των εκπαιδευτικών και πάνω από όλα προσφέρει στα παιδιά, όχι απλά στείρα γνώση, μα βιωματική μάθηση μέσα από την οποία παίζοντας μαθαίνουν πολλά πράγματα και ψυχαγωγούνται με ένα δημιουργικό τρόπο.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας κ. Μάρω Νικητάκη. Ευχήθηκε στα παιδιά υγεία, καλή πρόοδο και χαρούμενες γιορτές, υγεία και δύναμη στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε όλους τους συμμετέχοντες. Τόνισε ότι ο Δήμος είναι δίπλα στις σχολικές δομές και θα συνεχίσει να είναι σε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν και να τις στηρίζει.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ